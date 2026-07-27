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Bahia x Corinthians (26/07/2026) - 20ª rodada do Brasileirão Kaio CésarLetícia Martins/EC Bahia

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Invasão aérea rara: momentos de pânico no Brasil obrigam jogadores a se deitarem no chão

Bahia
Fluminense de Feira
Brasileirão
Brasil

Enxame de abelhas interrompe partida

Num incidente estranho e raro, a partida de ida da final do campeonato estadual sub-20 da Bahia, no Brasil, entre Bahia e Fluminense de Feira, foi interrompida apenas 11 minutos após o seu início, devido ao ataque repentino de um enorme enxame de abelhas que invadiu o relvado.

O estádio Joia da Princesa, na cidade de Feira de Santana, viveu um cenário de caos quando o enxame de abelhas atacou os jogadores de surpresa, o que levou o árbitro do encontro a interromper de imediato a partida, enquanto os jogadores das duas equipas foram obrigados a deitar-se no chão e cobrir o rosto numa tentativa de evitar as picadas.

Os vídeos e imagens que circularam do encontro mostraram a concentração de enormes quantidades de abelhas em torno de uma das câmaras de transmissão televisiva que cobriam a partida, o que sugere ter sido esse o motivo que atraiu o enxame para dentro do estádio.

Os funcionários do estádio intervieram rapidamente para lidar com a situação, acionando o sistema de rega e aspergindo água por todo o campo numa tentativa de dispersar as abelhas. A tentativa acabou por ter sucesso após uma interrupção que durou cerca de 10 minutos, permitindo o reatamento do jogo com grande cautela por parte de todos.

Mas o regresso à partida não correu a favor do Bahia, que sofreu uma derrota pesada e humilhante por oito golos sem resposta no jogo de ida, um resultado que torna a conquista do título por parte do Fluminense de Feira apenas uma questão de tempo antes do jogo da volta.

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