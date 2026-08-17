Internacional anuncia contratação de atacante da seleção sueca

O Internacional anunciou nesta segunda-feira (17) a contratação do ponta-direita sueco Niclas Eliasson, de 30 anos. O jogador chega por empréstimo do AEK, da Grécia, até junho de 2027 e surge como uma alternativa para o setor ofensivo após a lesão de Kayky, que passou por cirurgia no tornozelo direito e deve voltar apenas para a reta final da temporada.
Para contratar o jogador, o Inter pagará € 300 mil pelo empréstimo (R$ 1,8 milhão), mas o acordo ainda estabelece uma opção de compra de € 2,5 milhões (R$ 15 milhões), que poderá ser exercida pelo clube gaúcho e será paga em quatro parcelas entre 2027 e 2029.
Eliasson é o terceiro reforço do Internacional para o segundo semestre. Antes dele, o clube contratou o zagueiro chileno Guillermo Maripán e o goleiro Matheus Cunha. A diretoria, no entanto, ainda trabalha para reforçar o ataque com um centroavante e já teve negociações com Cédric Bakambu, ex-Real Betis, além de manter o interesse em Álex Arce, do Independiente Rivadavia, e ter sondado Antonio Sanabria, da Cremonese.
Eliasson atua preferencialmente pela ponta direita e também pode desempenhar a função de meia-atacante. Natural de Varberg, na Suécia, o jogador é filho de brasileira, fala português e acompanha o futebol do país. Ele construiu a carreira no futebol europeu, com passagens por Falkenbergs, AIK, Bristol City, Nîmes e AEK. Na última temporada pelo clube grego, disputou 29 partidas, sendo 12 como titular, marcou dois gols e deu seis assistências.
O atleta de 30 anos também já teve passagem pela seleção sueca. Ele disputou partidas pela equipe nacional tanto nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 quanto pela Nations League 2024/25.
Enquanto reforça o elenco, o Inter tenta reagir no Brasileirão 2026. Na última partida em que disputou, a equipe empatou por 0 a 0 com o Palmeiras e permanece na parte de baixo da tabela, ocupando a 17ª posição, com 23 pontos. O próximo desafio será nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília), contra o Remo, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão.