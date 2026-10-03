Segundo o Corriere dello Sport, os italianos querem levá-lo para a cidade eterna no inverno, de preferência por empréstimo com opção de compra. Já no verão passado, os Giallorossi tentaram contratar o atacante, mas sem sucesso naquela ocasião.

Endrick é visto em Roma como um reforço importante, e a relação entre o atual líder da Serie A e o jovem jogador da seleção brasileira é marcada por simpatia mútua, informa o Corriere.

Enquanto Endrick atuou por apenas quatro minutos na atual temporada sob o comando de Mourinho, na Roma ele provavelmente poderia esperar bastante tempo de jogo com o técnico Gian Piero Gasperini. E é exatamente disso que Endrick parece sentir falta.

"Na França, ele reencontrou a felicidade", declarou seu pai no verão. "O Real Madrid havia tirado dele o tempo de jogo." Douglas Ramos se referia ao empréstimo do filho no segundo turno da temporada passada, quando ele deslanchou durante sua passagem por empréstimo pelo Olympique Lyon e, com isso, garantiu vaga no elenco de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

"O problema com os jovens jogadores brasileiros é que eles não evoluem porque não jogam. Isso acontece com Endrick, mas também com outros talentos como Estevao", disse Ancelotti dias atrás. "Eles vão para a Europa aos 18 ou 19 anos, chegam a grandes clubes e não ganham minutos em campo. Sem tempo de jogo, eles não podem melhorar."

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Como foi a passagem de Endrick pelo Real Madrid?

Acompanhado de uma expectativa gigantesca, Endrick se transferiu do Palmeiras para o Real no verão de 2024. O técnico na época era Carlo Ancelotti. O italiano também não deu tanto tempo de jogo ao jovem em sua temporada de estreia, mas ao menos o utilizou em 37 partidas oficiais.

Sob o sucessor de Ancelotti, Xabi Alonso, Endrick não teve papel algum, e então foi para o Lyon no inverno, onde registrou impressionantes oito gols e oito assistências em 21 partidas. Isso o levou à Copa do Mundo, na qual Ancelotti o utilizou como reserva em quatro dos cinco jogos. De volta ao Real, Endrick voltou a viver sob Mourinho a situação que tinha com Alonso - ele não joga.

Na Roma, Endrick concorreria no 3-4-2-1 de Gasperini com o ex-jogador do Dortmund Donyell Malen e os dois argentinos Paulo Dybala e Matias Soule.