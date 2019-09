Inter x Cruzeiro é o duelo entre um time invicto em casa e outro que não vence fora

Jogo no Beira-Rio marca o encontro entre o segundo melhor mandante e o pior visitante no Brasileirão

Depois da vitória magra no jogo de ida, o recebe o no Beira-Rio no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, às 21h30 desta quarta-feira. Um fato curioso e que chama atenção neste clássico nacional é a diferença dos times como mandante e visitante no Brasileirão.

Com o mando de campo neste segundo confronto da Copa do , o Inter é o segundo melhor mandante do Brasileirão deste ano, só ficando atrás do . O está invicto jogando no Beira-Rio. Foram 9 jogos com 7 vitórias e 2 derrotas, totalizando 23 dos 27 pontos do time na competição. Sexto colocado na classificação geral, os gaúchos marcaram 17 gols e sofreram somente 6 quando jogaram ao lado de seu torcedor.

Por outro lado, o time do técnico Rogério Ceni tem que quebrar uma barreira caso queira a classificação para mais uma final: vencer fora de casa. No Brasileirão, o Cruzeiro é o pior visitante, o que ajuda a explicar a péssima campanha do time. Até mesmo o Avaí, lanterna na classificação geral, já venceu longe de seus domínios. O Cruzeiro jogou 9 vezes como visitante e tem 4 empates e 5 derrotas, com 8 gols a favor e 18 contra.

Para evitar a eliminação, o Cruzeiro deve ganhar o jogo por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis, já que na não tem o critério de desempate do gol fora de casa. O Inter se classifica com um empate ou qualquer vitória.

Vale destacar o crescimento do Cruzeiro desde a chegada de Rogério Ceni. Mano Menezes (hoje no ) foi demitido após o primeiro jogo da semifinal e Ceni assumiu a partir daquele jogo, com quatro partidas até agora e o ex-goleiro ainda não perdeu nenhuma no comando do time celeste. Foram 2 vitórias e 2 empates, com 6 gols marcados e apenas 3 sofridos.

No mesmo período o Inter foi eliminado da Libertadores da América e vê o seu principal artilheiro, Paolo Guerrero, amargar uma sequência de jogos sem marcar gols. Desde o jogo de ida, o Inter ganhou 2 partidas e teve outros 2 empates e 2 derrotas, com 6 gols marcados (3 deles somente no último jogo contra o ) e 7 sofridos.