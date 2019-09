Com Ceni, Cruzeiro volta a acreditar diante do favorito Inter na Copa do Brasil

Desde a chegada do novo treinador, o desempenho melhorou e os resultados voltaram a aparecer

“Difícil, mas possível”, disse Rogério Ceni ao ser perguntado sobre as chances do fazer a sua remontada contra o , às 21h30 desta quarta-feira (04), no Beira Rio, para avançar à decisão da Copa do .

A derrota no por 1 a 0, dentro do Mineirão, no duelo de ida foi a gota d’água que decretou a saída de Mano Menezes e consequente contratação de Ceni. O Cruzeiro vinha de oito jogos sem vitórias, eliminação na Libertadores, com um futebol que não agradava e um ataque que pouco vinha funcionando.

Com a chegada do novo técnico, contudo, as coisas mudaram após três jogos – ainda que seja um recorde muito pequeno. O Cruzeiro passou a ter mais posse de bola, criou mais oportunidades, marcou mais gols, sofreu apenas um e ainda não foi derrotado: bateu o , então líder do Brasileirão, por 2 a 0 e mais recentemente superou o , sendo o único empate o 1 a 1 fora de casa contra o .

E é justamente este momento novo que serve de esperança para que o torcedor da veja os mineiros fazerem o que poucos conseguiram neste 2019: bater o Inter dentro do Beira Rio.

Gols: foram quatro em três jogos, média de 1,3 por partida.

defensivamente, ter visto suas redes serem balançadas somente uma vez também faz aumentar a confiança. Chances criadas: tomando como base o Brasileirão, o Cruzeiro de Mano Menezes criava 9,3 chances por jogo (segundo a Opta Sports) e finalizava a gol quatro vezes. Com Rogério Ceni a média de oportunidades, a maioria delas com a bola em movimento, subiu para 12 e os arremates certos cresceram para 6,3.

Sem peso, o Cruzeiro já tem a receita para enfrentar os gaúchos: “o Inter é favorito. Não temos que carregar peso, temos que ir tranquilos, jogar solto e colocar a bola no chão”, destacou Rogério Ceni em sua entrevista coletiva na última terça-feira (03).