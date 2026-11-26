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A Inter garantiu a permanência de Carlos Augusto a longo prazo após o brasileiro, que atua em diferentes posições, assinar uma importante renovação de contrato. O acordo reconhece a versatilidade tática e as atuações consistentes do ex-jogador do Monza sob o comando de Cristian Chivu desde sua chegada ao San Siro.

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Inter garante permanência a longo prazo

A Inter agiu para garantir a permanência de um de seus jogadores mais confiáveis e confirmou que Carlos Augusto assinou uma renovação de contrato por três anos. O acordo, concluído na sede do clube na quinta-feira, 26 de novembro, estende sua passagem por Milão até junho de 2031 e acrescenta três temporadas ao vínculo anterior, que terminaria em 2028.

O jogador de 27 anos demonstrou grande satisfação após concluir as negociações e comprometer os melhores anos de sua carreira com o atual campeão italiano. "Estou feliz, esperava por essa renovação havia muito tempo. Vou retribuir da melhor maneira possível a confiança depositada em mim", disse o defensor brasileiro.

Versatilidade tática se mostra fundamental

Seu representante, Giuseppe Riso, também esteve presente para a formalização do acordo e destacou a importância crescente do jogador no elenco de Chivu. "O objetivo era que ele recebesse o reconhecimento de um novo status, merecido por suas grandes atuações. Ninguém pode prescindir dele", acrescentou Riso, ressaltando a rápida ascensão do ala dentro da Inter.

Desde o início da temporada atual, Carlos Augusto se tornou peça fundamental da Inter graças à sua versatilidade. Ele tem atuado com a mesma eficiência como zagueiro pela esquerda, posição em que frequentemente substitui Alessandro Bastoni, e como meio-campista pela esquerda, no lugar de Federico Dimarco.

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Sucesso no clube rende reconhecimento na seleção

Carlos Augusto também tem se destacado diante do gol nesta temporada: marcou duas vezes em dez jogos da Serie A e outras duas em quatro partidas da Champions League, incluindo um gol na derrota da Inter por 2 a 1 para o Real Madrid, em Madri. Desde que chegou à Inter, em 2024, o brasileiro disputou 156 partidas pelo clube, com dez gols e 15 assistências em todas as competições.

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A regularidade de suas atuações também chamou a atenção fora da Itália, chegando à seleção brasileira. Sua evolução no San Siro lhe rendeu uma convocação para a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Ele participou da derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão na última Data Fifa, reforçando sua importância crescente no cenário internacional.

Os títulos de Carlos Augusto pela Inter

Desde que chegou à Inter, Carlos Augusto conquistou dois títulos da Serie A, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália. Ele também chegou à final da Champions League, terminando como vice-campeão.

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A Inter ocupa atualmente a terceira posição na Serie A, com 29 pontos, apenas três atrás da líder Lazio. O time de Chivu buscará reduzir a distância para a liderança ao receber o Genoa no San Siro, no sábado.