Inter de Milão x Parma: tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Serie A

Inter x Parma Calcio 1913: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter de Milão e Parma Calcio 1913 darão o pontapé inicial em 10 de outubro de 2026 às 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Inter recebe o Parma em reconstrução

A Inter de Milão volta para casa, no icônico estádio San Siro, para enfrentar o Parma Calcio 1913 pela 6ª rodada da campanha da Serie A 2026/27. Após a pausa internacional de outono, a equipe do técnico Cristian Chivu busca dar sequência ao forte início na temporada doméstica e garantir os três pontos diante de sua torcida. Para o Parma, viajar até a capital da Lombardia após uma mudança no comando técnico representa um desafio formidável, enquanto tenta construir sobre o embalo conquistado pouco antes da pausa.

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A atuação da Inter antes da pausa: Martínez lidera reação em Roma

A Inter de Milão chega ao confronto de sábado invicta nas últimas quatro partidas pela Serie A. Em seu último jogo antes da janela internacional, em 19 de setembro, a Inter buscou a reação após estar perdendo por dois gols para garantir um dramático empate fora de casa por 2 a 2 contra a Roma, no Stadio Olimpico. O capitão Lautaro Martínez marcou dois gols cruciais no segundo tempo (46', 79') para assegurar um ponto, somando-se às vitórias anteriores da Inter na liga sobre o AC Monza (4 a 1), Cagliari (1 a 0) e Udinese (5 a 3).

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Reajuste tático do Parma: triunfo tardio antes da mudança no comando

O Parma viaja a Milão tentando estabilizar sua campanha após conquistar uma suada vitória em casa por 2 a 1 sobre o Genoa, em 20 de setembro. David Romero (38') e o reserva Pontus Almqvist (80') balançaram as redes no estádio Ennio Tardini para garantir a primeira vitória do Parma na liga neste ciclo. Após um início de temporada difícil, o Parma se separou do técnico Carlos Cuesta no fim de setembro, o que faz do duelo de sábado em San Siro um grande teste de estrutura e foco para o elenco.

Duelo em San Siro: construção dominante contra ameaça no contra-ataque

Quando essas duas equipes se enfrentaram em San Siro em maio de 2026, gols no segundo tempo de Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan deram à Inter uma confortável vitória por 2 a 0. A Inter vai contar com a distribuição dinâmica pelo centro de Nicolò Barella e Piotr Zieliński, além das jogadas pelos lados com Federico Dimarco, para furar a linha defensiva do Parma. Enquanto isso, o Parma vai apostar na liderança defensiva de Enrico Del Prato e nas transições rápidas com David Romero e Pontus Almqvist para testar a Inter no contra-ataque. Com pontos cruciais em jogo na 6ª rodada, o confronto de sábado promete uma ação envolvente de Serie A.

Notícias das equipes e elencos

A Inter chega para esta partida com uma lista considerável de lesionados. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones e Federico Dimarco estão fora, o que obriga Chivu a reorganizar várias posições. As ausências de Calhanoglu e Dimarco em particular vão testar a profundidade do elenco no meio-campo e pelo lado esquerdo. Novas atualizações sobre disponibilidade são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Parma também está sem vários jogadores. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe e Dominik Drobnic aparecem como lesionados, limitando ainda mais as opções de Gilardino antes de um difícil compromisso fora de casa.

Forma

A Inter venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi uma vitória amistosa por 2 a 0 sobre o Lumezzane, e ela chega para este jogo tendo marcado 13 gols nessas cinco partidas, enquanto sofreu oito. Esse retrospecto inclui uma vitória por 5 a 3 sobre a Udinese e um triunfo por 3 a 2 contra o Napoli, embora a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na Champions League e o empate em 2 a 2 na casa da Roma mostrem que ainda há vulnerabilidades defensivas a serem resolvidas.

O Parma conseguiu apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, batendo o Genoa por 2 a 1 em seu compromisso mais recente pela liga. Foi derrotado por 2 a 0 pela Juventus e também caiu por 2 a 0 diante da Cremonese na Coppa Italia durante essa sequência, algo que pouco ajudou na confiança antes desta viagem a Milão.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2026, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza, em uma partida da Serie A. Nos últimos cinco confrontos, a Inter dominou, com quatro vitórias, um empate e nenhum triunfo do Parma. A Inter tem levado vantagem especialmente em casa, e o Parma ainda não conseguiu tirar nada de suas visitas recentes a Milão.