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Inter de Milão x Parma: tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Serie A

Inter de Milão x Parma
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Parma

Prévia completa de Inter de Milão x Parma Calcio 1913 na Serie A. Analisamos a forma recente, os resultados e os principais destaques antes do duelo deste sábado à noite no estádio San Siro, em Milão.

Inter x Parma Calcio 1913: detalhes da partida

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Campeonato Italiano - Rodada 6
Giuseppe Meazza

Inter de Milão e Parma Calcio 1913 darão o pontapé inicial em 10 de outubro de 2026 às 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Inter recebe o Parma em reconstrução

A Inter de Milão volta para casa, no icônico estádio San Siro, para enfrentar o Parma Calcio 1913 pela 6ª rodada da campanha da Serie A 2026/27. Após a pausa internacional de outono, a equipe do técnico Cristian Chivu busca dar sequência ao forte início na temporada doméstica e garantir os três pontos diante de sua torcida. Para o Parma, viajar até a capital da Lombardia após uma mudança no comando técnico representa um desafio formidável, enquanto tenta construir sobre o embalo conquistado pouco antes da pausa.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

A atuação da Inter antes da pausa: Martínez lidera reação em Roma

A Inter de Milão chega ao confronto de sábado invicta nas últimas quatro partidas pela Serie A. Em seu último jogo antes da janela internacional, em 19 de setembro, a Inter buscou a reação após estar perdendo por dois gols para garantir um dramático empate fora de casa por 2 a 2 contra a Roma, no Stadio Olimpico. O capitão Lautaro Martínez marcou dois gols cruciais no segundo tempo (46', 79') para assegurar um ponto, somando-se às vitórias anteriores da Inter na liga sobre o AC Monza (4 a 1), Cagliari (1 a 0) e Udinese (5 a 3).

Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images

Reajuste tático do Parma: triunfo tardio antes da mudança no comando

O Parma viaja a Milão tentando estabilizar sua campanha após conquistar uma suada vitória em casa por 2 a 1 sobre o Genoa, em 20 de setembro. David Romero (38') e o reserva Pontus Almqvist (80') balançaram as redes no estádio Ennio Tardini para garantir a primeira vitória do Parma na liga neste ciclo. Após um início de temporada difícil, o Parma se separou do técnico Carlos Cuesta no fim de setembro, o que faz do duelo de sábado em San Siro um grande teste de estrutura e foco para o elenco.

Duelo em San Siro: construção dominante contra ameaça no contra-ataque

Quando essas duas equipes se enfrentaram em San Siro em maio de 2026, gols no segundo tempo de Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan deram à Inter uma confortável vitória por 2 a 0. A Inter vai contar com a distribuição dinâmica pelo centro de Nicolò Barella e Piotr Zieliński, além das jogadas pelos lados com Federico Dimarco, para furar a linha defensiva do Parma. Enquanto isso, o Parma vai apostar na liderança defensiva de Enrico Del Prato e nas transições rápidas com David Romero e Pontus Almqvist para testar a Inter no contra-ataque. Com pontos cruciais em jogo na 6ª rodada, o confronto de sábado promete uma ação envolvente de Serie A.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Inter de Milão x Parma

Técnico

  • C. Chivu

A Inter chega para esta partida com uma lista considerável de lesionados. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones e Federico Dimarco estão fora, o que obriga Chivu a reorganizar várias posições. As ausências de Calhanoglu e Dimarco em particular vão testar a profundidade do elenco no meio-campo e pelo lado esquerdo. Novas atualizações sobre disponibilidade são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Parma também está sem vários jogadores. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe e Dominik Drobnic aparecem como lesionados, limitando ainda mais as opções de Gilardino antes de um difícil compromisso fora de casa.

Forma

INT

INT - Sequência

NAP
V3-2
RMA
D2-1
UDI
V5-3
ROM
E2-2
LUM
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PAR

PAR - Sequência

JUV
D2-0
CRE
D0-2
MON
E1-1
COM
D2-1
GEN
V2-1
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Inter venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi uma vitória amistosa por 2 a 0 sobre o Lumezzane, e ela chega para este jogo tendo marcado 13 gols nessas cinco partidas, enquanto sofreu oito. Esse retrospecto inclui uma vitória por 5 a 3 sobre a Udinese e um triunfo por 3 a 2 contra o Napoli, embora a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na Champions League e o empate em 2 a 2 na casa da Roma mostrem que ainda há vulnerabilidades defensivas a serem resolvidas.

O Parma conseguiu apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, batendo o Genoa por 2 a 1 em seu compromisso mais recente pela liga. Foi derrotado por 2 a 0 pela Juventus e também caiu por 2 a 0 diante da Cremonese na Coppa Italia durante essa sequência, algo que pouco ajudou na confiança antes desta viagem a Milão.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Inter de MilãoEmpateParma
4
1
0
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Parma badge
Parma
PAR
0
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
3
Parma badge
Parma
PAR
1
FJ
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Parma badge
Parma
PAR
1
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2026, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza, em uma partida da Serie A. Nos últimos cinco confrontos, a Inter dominou, com quatro vitórias, um empate e nenhum triunfo do Parma. A Inter tem levado vantagem especialmente em casa, e o Parma ainda não conseguiu tirar nada de suas visitas recentes a Milão.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
RomaRomaROM
5410143+1113
E
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
5410158+713
E
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
E
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
D
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
E
E
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
E
V
V
D
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
D
E
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
D
V
V
V
E
9
NapoliNapoliNAP
521276+17
E
V
D
D
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
D
V
E
V
D
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
D
D
D
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
D
V
D
D
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
D
D
D
V
E
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
E
D
V
D
D
15
ParmaParmaPAR
511347-34
V
D
E
D
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
5113812-44
V
D
E
D
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
E
V
D
D
D
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
E
D
E
D
D
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
D
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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