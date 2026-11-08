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A Inter de Milão deu uma aula de eficiência no San Siro e venceu o Como por 2 a 0, apesar de ter menos posse de bola. A precisão tática nos primeiros 20 minutos foi decisiva: a Inter aproveitou os espaços deixados pela linha defensiva adiantada dos visitantes.

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O roteiro tático do confronto foi um duelo entre a solidez de uma estrutura consolidada e um jogo posicional ambicioso. A Inter de Milão entrou em campo com um objetivo claro: tirar o Como de sua postura defensiva e explorar os espaços deixados às suas costas. Ao ceder a posse de bola durante boa parte da partida, a Inter buscou criar oportunidades para contra-ataques rápidos, apostando no entrosamento da dupla de ataque e na amplitude oferecida pelos alas para superar a pressão do meio-campo do Como.

O Como, por sua vez, chegou ao San Siro determinado a impor sua identidade por meio da posse de bola prolongada e de uma linha defensiva alta. O comando técnico priorizou a superioridade numérica nas áreas centrais, usando uma dupla de volantes para fazer a bola circular e procurar espaços entre as linhas compactas da Inter. Embora tenha conseguido controlar o ritmo, a vulnerabilidade nas transições, especialmente nos primeiros 20 minutos, expôs o risco tático de uma abordagem tão expansiva diante de uma equipe tão implacável quanto a Inter de Milão.

A organização tática da Inter de Milão

A Inter de Milão adotou seu característico 3-5-2, que funcionou com a precisão mecânica típica de uma equipe no topo da tabela. Na construção das jogadas, muitas vezes a equipe deixava o meio-campo de lado, com Manuel Akanji e Alessandro Bastoni acionando os atacantes por meio de passes diretos. O principal gatilho da pressão ocorria quando os laterais do Como, Valle ou Couto, recebiam a bola de costas para o gol. Nesse momento, os alas da Inter, Federico Dimarco e Djed Spence, avançavam agressivamente para fechar os espaços.

Na defesa, a Inter se organizava em um bloco baixo no 5-3-2. Ao manter curta a distância entre as linhas defensiva e de meio-campo, obrigava o Como a trocar passes de lado sem criar perigo. Esse bloco baixo servia de ponto de partida para sua arma mais perigosa: o contra-ataque rápido. Os dois gols nasceram de momentos em que a equipe recuperou a posse. Aos 12 minutos, uma rápida jogada vertical encontrou Pio Esposito na área para finalizar de perto. Apenas sete minutos depois, Marcus Thuram ampliou a vantagem ao explorar a falta de cobertura na transição defensiva do Como. Com apenas 43% de posse de bola, o plano da Inter não era dominar a bola, mas os espaços decisivos. O resultado foram três grandes chances criadas, contra nenhuma do Como.

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A organização tática do Como

O Como atuou no 4-2-3-1, com forte ênfase na segurança técnica e nas trocas de posição. A dupla de volantes formada por Perrone e Milla tinha a função de tirar os meio-campistas da Inter de suas posições e abrir espaços para Nico Paz atuar. Paz era a referência do ataque, deslocando-se com frequência entre as linhas para receber a bola, como demonstram suas três finalizações e sua intensa participação no terço final. A organização defensiva do Como era ambiciosa: a equipe mantinha uma linha alta para permanecer compacta e facilitar a pressão após a perda da bola.

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Essa linha alta, porém, acabou sendo sua ruína. Embora tenha ficado com 57% da posse de bola e completado 595 passes, com 91% de acerto, o Como teve dificuldade para transformar esse controle em ataques capazes de romper a defesa adversária. Jacobo Ramón foi fundamental na construção, com 82 passes certos, mas a recusa da Inter em abrir espaços pelo corredor central fez com que o Como muitas vezes recorresse a cruzamentos sem grande perspectiva ou a finalizações de longa distância de Paz. A pressão da equipe foi enérgica, mas não teve, no terço final, a intensidade necessária para desestabilizar os três zagueiros da Inter. Assim, Robert Sánchez ficava exposto sempre que um lançamento vertical superava a primeira linha de pressão.

O duelo tático

A disputa decisiva ocorreu nas transições. A identidade tática do Como se baseia no “controle pela posse de bola”, mas o comando técnico da Inter de Milão identificou corretamente que também é possível controlar uma partida “negando espaços”. O contraste era evidente: o Como queria um jogo lento e ritmado para desmontar a defesa, enquanto a Inter buscava um jogo vertical e de transições rápidas para explorar a linha defensiva alta do adversário. A Inter venceu essa disputa porque se sentia confortável sem a bola.

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A dupla de ataque da Inter, formada por Thuram e Esposito, permaneceu mais centralizada do que de costume, prendendo os zagueiros do Como e impedindo que avançassem ao meio-campo para apoiar o ataque. Isso criou um problema para a defesa preventiva do Como: sempre que perdia a bola, a equipe ficava em igualdade numérica ou em desvantagem lá atrás. A eficiência da Inter foi impressionante. Mesmo com menos finalizações do que o Como, registrou 1,86 de gols esperados (xG), o que mostrou que a qualidade das situações criadas foi muito superior ao volume de posse de bola do adversário.

Ajustes durante a partida

Cesc Fabregas tentou corrigir a falta de capacidade do Como de romper a defesa adversária no intervalo, com as entradas de Samuele Ricci e Ivan Smolcic. A mudança buscava dar mais solidez defensiva diante dos contra-ataques e trazer fôlego novo ao meio-campo para atrapalhar os passes com que a Inter saía para o ataque. Os ajustes ajudaram o Como a manter a pressão mais tarde na partida, mas o estrago já havia sido feito no primeiro tempo.

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Cristian Chivu respondeu com uma série de substituições pragmáticas ao longo da partida. A entrada de Henrikh Mkhitaryan no lugar de Piotr Zielinski, aos 72 minutos, acrescentou experiência e tranquilidade ao meio-campo, ajudando a esfriar o jogo. Mais tarde, a entrada de Benjamin Pavard no lugar de Marcus Thuram, aos 88 minutos, sinalizou a passagem para uma postura puramente defensiva, na prática um 5-4-1, para garantir que a equipe não sofresse gols. As mudanças foram uma reação ao andamento do jogo, mas funcionaram: neutralizaram qualquer ameaça aérea do Como nos escanteios na reta final e mantiveram os visitantes limitados a finalizações de longa distância que quase não exigiram defesas de Josep Martínez.

Conclusão

No fim, a partida foi decidida pela capacidade superior da Inter de Milão de compreender os “momentos” do jogo. Embora o Como tenha apresentado um futebol esteticamente mais agradável na manutenção da posse de bola, a Inter foi superior taticamente ao identificar e explorar as fragilidades estruturais do adversário. A decisão de jogar de forma reativa, apostando nas transições, permitiu que a Inter marcasse duas vezes antes mesmo que o Como pudesse ajustar a altura de sua linha defensiva. A eficiência superou o volume: as finalizações precisas e o bloco baixo disciplinado da Inter fizeram dos 595 passes do Como uma curiosidade estatística, e não um caminho para a vitória.