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O Real Madrid é o único time com 100% de aproveitamento na Champions League após golear o PSV Eindhoven por 5 a 1 e seguir na liderança. Jose Mourinho, porém, descartou falar em título, chamou as previsões da inteligência artificial de bobagem e disse que seu foco é evitar os playoffs da fase eliminatória.

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Real Madrid mantém campanha perfeita na Europa

O Real Madrid ampliou sua vantagem na tabela da Champions League com uma convincente vitória por 5 a 1 sobre o PSV Eindhoven . A goleada levou o time a 15 pontos nos primeiros cinco jogos da fase de liga.

Com o resultado, o Real Madrid também se tornou o único time a manter 100% de aproveitamento na Champions League até aqui nesta temporada. A equipe de Mourinho está em uma posição confortável à medida que a competição europeia se aproxima de suas fases decisivas. Apesar do placar expressivo, Mourinho tratou de conter as expectativas.

Mourinho descarta previsões da IA e conversa sobre título

Com o Real Madrid na liderança, surgiu naturalmente a discussão sobre o time ser favorito ao título. Mourinho, porém, recusou-se a se deixar levar pelo que se diz fora do clube ou por previsões baseadas em dados.

“Ainda é cedo para a Champions League, e não sabemos como os times chegarão ao momento-chave, que é o mata-mata”, disse Mourinho em uma entrevista coletiva antes da partida contra o Deportivo Alaves. “Alguns dizem que somos candidatos ao título, e há também a inteligência artificial, que é uma bobagem. Um passo de cada vez.”

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Em vez de pensar na final, Mourinho está concentrado apenas em aliviar o calendário cheio do elenco, evitando a rodada extra dos playoffs da fase eliminatória.

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“Temos tantos jogos acumulados que não quero disputar os playoffs”, acrescentou. “Temos a Supercopa, que provavelmente terá dois jogos, e a Copa do Rei. Estamos a três ou quatro pontos de evitar os playoffs, e isso é importante.”

Pequenos detalhes e lesões de rivais

Mourinho apontou a imprevisibilidade do futebol europeu como o principal motivo de sua cautela. Lesões de jogadores importantes em clubes rivais já mostraram como a situação pode mudar rapidamente antes do início do mata-mata.

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“A Champions League é sempre uma competição decidida nos detalhes”, explicou Mourinho. “O Bayern [de Munique] perdeu [Harry] Kane, e o PSG perdeu [Khvicha] Kvaratskhelia e [Desire] Doue. O acúmulo de cartões em partidas decisivas também é um detalhe. Há muitos fatores que ainda estão distantes de nós.”

Calendário cheio aguarda o Real Madrid

O Real Madrid agora terá uma sequência exigente de jogos em diferentes competições. Primeiro, enfrentará o Alaves em uma partida da Liga no Santiago Bernabeu. Depois, jogará contra a Real Sociedad e o Athletic Club antes de voltar à Champions League para um confronto difícil com o Arsenal, finalista da temporada passada, em 9 de dezembro.