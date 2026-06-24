“Inspirado em pinturas decorativas”... O Barcelona elabora um plano incomum para revelar sua nova camisa

O Barcelona definiu a data oficial para a apresentação da camisa titular do Barça na próxima temporada 2026/2027.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o Barcelona já começou a planejar os diversos eventos programados para as próximas semanas, entre os quais se destaca a apresentação oficial do uniforme principal do time principal para a temporada 2026-2027.

O uniforme se destaca por diferentes tons de azul e vermelho escuro e é inspirado nas pinturas decorativas que estão sendo aplicadas atualmente na fachada do Camp Nou.

O clube catalão pretende apresentar o uniforme oficialmente na próxima terça-feira, dia 30 de junho.

Além disso, o Barcelona pretende destacar especialmente a nova camisa por meio de um evento a ser realizado no famoso Museu MACBA (Museu de Arte Contemporânea de Barcelona).

O clube escolheu esse local, de grande valor cultural e simbólico, para dar à sua nova camisa o reconhecimento que ela merece. A nova camisa estará à venda no dia seguinte ao evento, quarta-feira, 1º de julho, para todos os sócios e torcedores do Barcelona que desejarem adquiri-la.