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France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport
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Inspiração incrível: Rayan Cherki responde aos rumores de desentendimento com Olise

França x Bélgica
França
Bélgica
Liga das Nações A
R. Cherki
M. Olise
França
Bélgica

O que disse o astro do Manchester City?

Rayan Cherki, meia-armador do Manchester City, respondeu aos rumores de desentendimento com Michael Olise, estrela do Bayern de Munique e seu companheiro na seleção francesa, isso antes da partida contra a Bélgica, marcada para a noite da próxima segunda-feira, no encerramento do atual período de data Fifa.

A seleção da França disputou 3 partidas no atual período de data Fifa, vencendo dois jogos contra a Turquia (1 a 0) e a Bélgica (1 a 0), enquanto empatou diante da Itália (1 a 1).

Um rumor publicado pelo jornal francês "L'Équipe" causou grande repercussão neste domingo, ao relatar a existência de um desentendimento entre Rayan Cherki e Michael Olise, apontando que a estrela do Bayern de Munique nem sempre entendia a postura do jogador do Manchester City. 

Cherki negou rapidamente esses rumores, por meio de suas contas nas redes sociais.

O jogador de 23 anos escreveu em sua conta pessoal no "X": "Só mais uma difamação. Que inspiração maravilhosa!".



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