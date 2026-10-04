Rayan Cherki, meia-armador do Manchester City, respondeu aos rumores de desentendimento com Michael Olise, estrela do Bayern de Munique e seu companheiro na seleção francesa, isso antes da partida contra a Bélgica, marcada para a noite da próxima segunda-feira, no encerramento do atual período de data Fifa.

A seleção da França disputou 3 partidas no atual período de data Fifa, vencendo dois jogos contra a Turquia (1 a 0) e a Bélgica (1 a 0), enquanto empatou diante da Itália (1 a 1).

Um rumor publicado pelo jornal francês "L'Équipe" causou grande repercussão neste domingo, ao relatar a existência de um desentendimento entre Rayan Cherki e Michael Olise, apontando que a estrela do Bayern de Munique nem sempre entendia a postura do jogador do Manchester City.

Cherki negou rapidamente esses rumores, por meio de suas contas nas redes sociais.

O jogador de 23 anos escreveu em sua conta pessoal no "X": "Só mais uma difamação. Que inspiração maravilhosa!".







