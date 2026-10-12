O ambiente no Real Madrid foi marcado por um clima de irritação e descontentamento por causa da data de seu jogo contra o Valencia, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, depois que a LaLiga marcou a partida para sábado, 7 de novembro, apesar de a equipe disputar um compromisso europeu fora de casa poucos dias antes.

Segundo o jornal espanhol "AS", a última decisão da LaLiga provocou grande descontentamento dentro do Real Madrid, tanto entre os jogadores quanto na comissão técnica e na diretoria do clube, por causa do pouco tempo disponível para a preparação para o confronto, já que a equipe tem compromisso contra o AEK Atenas, na Grécia, pela Liga dos Campeões da Europa.

Os jogadores do Real Madrid realizaram a primeira sessão de treinos para se preparar para a viagem, na terça-feira, a Roma, onde a equipe enfrenta a Roma na quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Os treinos não registraram novidades relevantes, já que os titulares que atuaram na partida do último sábado fizeram trabalhos específicos, enquanto jogadores como Rodrygo e Asensio seguem no programa de recuperação da lesão.

O mais curioso é que os jogadores do Real Madrid farão outra sessão de treinos na terça-feira na cidade esportiva de Valdebebas antes da viagem, em vez de treinar no Estádio Olímpico de Roma.

Xabi Alonso já havia tomado a mesma decisão na temporada passada, quando optou por não treinar com seus jogadores no estádio de Anfield, explicando: "Esta é a minha decisão, porque temos de nos preparar para a partida, e preferimos fazer isso na nossa cidade esportiva, no nosso próprio espaço, para não ficarmos cercados por 200 câmeras". Aquela decisão gerou grande repercussão na época.

Mas, nesta ocasião, o descontentamento ficou evidente dentro da comissão técnica, entre os jogadores e também na diretoria do clube, que não compreenderam a última decisão da LaLiga, que anunciou os horários dos jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, ficou claro que o Real Madrid enfrentará o AEK Atenas na capital grega na quarta-feira, 4 de novembro, às 18h45, antes de disputar sua partida contra o Valencia no sábado, 7 de novembro, às 21h.

Para o Real Madrid, que retornará à capital espanhola nas primeiras horas da manhã do dia seguinte ao seu jogo europeu, restarão apenas a noite de quinta-feira, caso José Mourinho decida realizar um treino naquele dia, além da sexta-feira, para se preparar para o duelo com o Valencia, que tem se mostrado difícil nos últimos tempos.

De acordo com fontes internas do Real Madrid, essa decisão causou "grande descontentamento e surpresa" entre os jogadores e a comissão técnica, dado o impacto direto sobre eles.

Integrantes do vestiário do Real Madrid explicaram que não haveria nenhum problema em adiar a partida para domingo, especialmente porque a equipe não disputará nenhuma competição europeia nem jogos da Copa do Rei na semana seguinte.

Em contrapartida, os outros quatro times espanhóis que disputam a Liga dos Campeões da Europa farão seus jogos no campeonato nacional no domingo, 8 de novembro, quando o Real Betis visitará o Elche às 14h, depois o Villarreal receberá o Getafe às 18h30, enquanto o Atlético de Madrid recebe o Barcelona às 21h do mesmo dia.

Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal fazem seus jogos europeus um dia antes, mais precisamente na terça-feira, 3 de novembro, todos em seus estádios: o Barça receberá o Aston Villa, o Atlético de Madrid enfrentará o Bayern de Munique, enquanto o Villarreal encara o Paris Saint-Germain, e as três partidas acontecem às 21h.

Já o Real Betis visitará o Borussia Dortmund, na Alemanha, na quarta-feira, às 21h.

Vale lembrar que o período de data Fifa começará novamente após essa rodada, o que aumenta o estranhamento dos dirigentes do Real Madrid com o fato de a partida não ser realizada no domingo, o que daria aos jogadores uma margem extra de descanso. E assim, desponta no horizonte uma nova crise por causa da tabela de jogos.







