O marroquino Abdellah Ouazane se firmou como uma estrela de destaque no Ajax, após brilhar no empate por dois gols a dois diante do Heerenveen, poucos meses depois de o Real Madrid recusar sua contratação após ele se submeter ao exame médico.

De acordo com o jornal espanhol Sport, Abdellah Ouazane, de 17 anos, esteve muito perto de se transferir para o Real Madrid no verão de 2025, antes que o negócio fosse subitamente interrompido por causa do exame médico. Depois disso, ele retornou ao Ajax e começou a chamar a atenção com o time principal.

O Ajax, comandado por Michel Sánchez e Marc-André ter Stegen, havia empatado nesta semana por dois gols a dois diante do Heerenveen, pela segunda rodada do Campeonato Holandês, no estádio Johan Cruijff ArenA.

O melhor jogador do time holandês foi Abdellah Ouazane, o jogador marroquino que esteve muito perto de viver uma experiência no Campeonato Espanhol na última temporada.

O Real Madrid venceu a disputa pela contratação do jogador no verão de 2025, depois que ele permaneceu na mira de vários clubes, entre eles Barcelona e Paris Saint-Germain, por vários meses, tendo o clube merengue assinado com o jogador quando ele tinha 16 anos, considerado um dos talentos futuros do futebol mundial.

O negócio parecia ter sido fechado, depois que foi alcançado um acordo inicial, e o jogador viajou a Madri para concretizar seu contrato com o Real Madrid.

O clube merengue demonstrou grande admiração pelo talento marroquino, que meses antes havia sido premiado como o melhor jogador da Copa Africana de Nações Sub-17.

O Real Madrid havia oferecido a Ouazane permanecer por vários meses com o time de base, dando-lhe oportunidades de atuar pelo Real Madrid Castilla, e o clube também havia acordado a contratação de seu irmão Zakaria para se juntar ao Real Madrid "C".

Mas o negócio pela contratação de Abdellah Ouazane ruiu em poucas horas, depois que o Real Madrid informou ao jogador que ele não havia passado no exame médico de forma inesperada. Devido ao sigilo dos exames médicos, o clube limitou-se a apontar a existência de um problema que tornou impossível a conclusão do negócio.

Fontes próximas ao jogador afirmaram que Ouazane apresentou laudos médicos de fora do clube confirmando que ele estava em condição de saúde ideal para praticar futebol em nível profissional e, mesmo assim, Abdellah não se juntou ao Real Madrid. Poucos dias depois, relatos vindos da Holanda anunciaram o retorno do jogador ao Ajax.

O Ajax anunciou que o jogador estava apto a praticar futebol depois de se submeter aos exames médicos necessários dentro do clube, assinando um contrato de três temporadas, o prazo máximo permitido pelos regulamentos devido à sua idade naquele momento.

O jovem jogador disse ao jornal holandês De Telegraaf durante a pré-temporada da atual temporada, falando sobre o que aconteceu em Madri: "Tirei força daquilo. Voltar ao Ajax foi a melhor opção para mim. Estou muito feliz e quero provar novamente por que as pessoas me consideram um talento. Quero me tornar um homem de verdade no mundo do esporte".

E acrescentou: "Estou muito feliz. Acredito que mereci isso graças ao meu potencial dentro de campo. Voltaram a falar de mim e do Ajax, e passou-se a falar menos daquele assunto. E é a partir daqui que começo a trabalhar para dar o salto ao futebol dos adultos. Tudo vem no seu tempo, foi assim que fui criado em casa".

Ouazane havia se afastado dos holofotes na última temporada, quando atuou pelo time reserva e pelo time de base na UEFA Youth League.

O jogador disputou 29 partidas no total, nas quais marcou 6 gols e deu 9 assistências.

Michel Sánchez deu ao jogador uma oportunidade com o time principal durante a pré-temporada da atual temporada, e Ouazane começou a aproveitar a chance e a provar suas capacidades.

Ouazane deu uma assistência vindo do banco de reservas durante a fase preliminar da Liga Conferência Europa diante do sérvio Vojvodina, antes de voltar com força à cena por meio de seu nível no campeonato.

O jogador marroquino manteve seu brilho diante do Heerenveen, ao marcar o segundo gol do Ajax no domingo com um forte chute da entrada da grande área, lembrando a todos os motivos que levaram os grandes clubes a buscar sua contratação.