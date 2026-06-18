Inglaterra x Gana – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - L Boston Stadium

A partida entre Inglaterra e Gana terá início no dia 23 de junho de 2026, às 20h00 GMT e às 16h00 EST.

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Inglaterra x Gana: Contexto da partida

O próximo confronto tem enorme importância, já que ambas as seleções do Grupo L buscam dar continuidade às suas atuações vitoriosas na primeira rodada. Após os resultados da primeira rodada, que deixaram ambas as equipes empatadas com três pontos na liderança da tabela — com a Inglaterra conquistando uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia em Dallas e Gana obtendo uma dramática vitória por 1 a 0 contra o Panamá em Toronto —, a margem para erros no Boston Stadium (Gillette Stadium) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções chegam a Foxborough cientes de que a adaptabilidade tática e a recuperação física após essas intensas partidas de estreia determinarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, deve garantir que sua equipe mantenha o foco defensivo após um confronto bastante aberto, no qual sofreu dois gols dos croatas. Tuchel contará com seus dinâmicos pontos-chave no ataque — ancorados pelo brilhantismo criativo de Jude Bellingham e pela execução precisa do capitão Harry Kane — para ditar o ritmo, dominar as faixas centrais e desmontar a resistente defesa africana. Do outro lado está uma seleção de Gana estruturalmente sólida e cheia de ânimo, comandada pelo experiente técnico Carlos Queiroz. Fazendo história com sua quinta participação consecutiva no torneio, Queiroz traz um esquema defensivo magistralmente organizado que garantiu, com sucesso, o placar zerado na estreia, dando às Estrelas Negras um plano tático obstinado e uma vantagem perigosa nas transições, capaz de punir adversários de elite.

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Como as duas seleções se saíram na primeira rodada?

Inglaterra 4 x 2 Croácia

A equipe de Thomas Tuchel protagonizou um dos espetáculos mais eletrizantes e divertidos da rodada de abertura do torneio, garantindo uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Croácia em Dallas. O capitão Harry Kane liderou o ataque com autoridade absoluta, abrindo o placar aos 12 minutos com um pênalti certeiro antes de marcar seu segundo gol pouco antes do intervalo.

Os croatas se recusaram a desistir facilmente, aproveitando a precisão de Martin Baturina e Petar Musa para se recuperarem e empatarem duas vezes. No entanto, a profundidade ofensiva da Inglaterra acabou por dominar o adversário no segundo tempo. Jude Bellingham restabeleceu a vantagem logo após o intervalo com uma finalização certeira, antes de Marcus Rashford selar o resultado aos 85 minutos. Embora a partida bastante aberta tenha exposto algumas vulnerabilidades defensivas que Tuchel precisará resolver, os Três Leões conquistaram a liderança do Grupo L pelo saldo de gols.

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Gana 1 x 0 Panamá

Os jogadores de Carlos Queiroz demonstraram uma incrível disciplina tática em Toronto, lutando em uma batalha exaustiva e desgastante para conquistar uma vitória dramática por 1 a 0 contra o Panamá. As Estrelas Negras tiveram que se apoiar fortemente em sua organização defensiva durante um primeiro tempo cauteloso, com o goleiro Lawrence Ati Zigi se destacando logo no início para impedir uma investida imediata dos panamenhos.

A partida parecia destinada a terminar em um empate sem gols sob a chuva constante do Canadá, já que ambas as equipes tinham dificuldade em encontrar eficiência no terço final do campo. No entanto, a persistência tática de Queiroz rendeu frutos enormes já nos acréscimos. Aos 95 minutos, o meio-campista Caleb Yirenkyi marcou o gol sensacional da vitória, provocando comemorações eufóricas tanto no banco técnico quanto entre os torcedores visitantes. O gol decisivo no final da partida manteve Gana empatado com a Inglaterra com três pontos, dando à equipe um enorme impulso psicológico de cara para a segunda rodada.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Inglaterra (Thomas Tuchel): Transição da defesa e concentração no meio-campo

Thomas Tuchel não precisa alterar o esquema ofensivo explosivo e de alto ritmo que rendeu quatro gols contra a Croácia em Dallas. O brilhantismo individual de Jude Bellingham e o instinto letal do capitão Harry Kane provaram que os Três Leões possuem o poder de fogo bruto para dominar as formações de adversários de elite.

No entanto, Tuchel deve corrigir de forma implacável as falhas defensivas e a falta de controle no meio-campo que levaram sua equipe a perder a vantagem inicial e sofrer dois gols antes do intervalo. Na estreia, a linha defensiva da Inglaterra parecia vulnerável diante de jogadas verticais diretas, perdendo ocasionalmente a organização quando os laterais avançavam. Contra uma seleção de Gana cheia de ânimo e estrategicamente preparada para contra-atacar em ritmo acelerado, perder a posse de bola de forma descuidada no terço central do campo será fatal. O principal ajuste de Tuchel deve se concentrar na defesa do meio-campo, instruindo Declan Rice a ancorar rigidamente os canais centrais, fechar os espaços de transição e proteger seus zagueiros centrais para que não fiquem isolados em situações de campo aberto.

Gana (Carlos Queiroz): contra-pressão agressiva e velocidade da bola no terço final

Carlos Queiroz não precisa desmontar um esquema defensivo profundamente disciplinado que absorveu heroicamente a pressão panamenha para registrar uma vitória por 1 a 0 sem sofrer gols em Toronto. A estrutura defensiva continua sendo o principal trunfo de Gana sob o comando do experiente técnico português, mas a segunda rodada exige um reajuste preciso na forma como as Estrelas Negras avançam com a bola para o terço final.

Contra um bloco inglês que pode ser arrastado para uma disputa de alta intensidade, permanecer totalmente passivo ou movimentar a bola excessivamente lateralmente no terço central atrairá uma pressão insustentável. O ajuste tático de Queiroz deve se concentrar em aumentar a agressividade ofensiva e a velocidade nas transições de sua equipe, corrigindo a “ingenuidade” na falta de agressividade no primeiro tempo que ele observou na primeira rodada. Quando Gana forçar uma perda de posse, o meio-campo deve contornar a contrapressão inicial da Inglaterra com passes verticais rápidos e diretos. Utilizar transições explosivas pelas laterais para explorar o espaço vazio deixado pelos laterais da Inglaterra ao se sobreporem será fundamental para testar a defesa de Tuchel e fornecer o apoio necessário para surpreender os favoritos do grupo.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 2ª rodada?

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Notícias da seleção da Inglaterra

O principal desafio de Thomas Tuchel antes da partida contra a Nova Inglaterra é garantir a concentração defensiva de seu elenco, ao mesmo tempo em que gerencia a carga física de suas principais estrelas. Felizmente para os Três Leões, eles saíram da vitória emocionante por 4 a 2 na estreia contra a Croácia sem novas lesões nem preocupações com suspensões, deixando Tuchel com o elenco completo à disposição.

Conforme confirmado pela formação tática inicial, a Inglaterra se organizará em torno de seu flexível esquema 4-2-3-1. O goleiro Jordan Pickford manterá sua posição entre os postes, buscando uma proteção muito superior da sua linha defensiva de quatro. Os zagueiros centrais John Stones e Ezri Konsa continuarão sua parceria na zaga para corrigir as falhas defensivas expostas em Dallas, ladeados por Reece James e o jovem Nico O’Reilly. No meio-campo, Declan Rice será o âncora ao lado de Elliot Anderson para garantir estabilidade nas transições.

A verdadeira incógnita na escalação está em como Tuchel estruturará suas linhas criativas. O maestro do Real Madrid, Jude Bellingham, está garantido na função de camisa 10 após seu espetacular gol na primeira rodada, ladeado pelos atacantes Anthony Gordon e Noni Madueke, que representam ameaças diretas. No ataque, o capitão Harry Kane liderará a linha com confiança após seus dois gols precisos contra os croatas. No entanto, os dinâmicos reservas Marcus Rashford e Bukayo Saka estão pressionando fortemente por uma vaga no time titular, após terem se combinado brilhantemente saindo do banco para marcar o quarto gol da Inglaterra.

Notícias da seleção de Gana

Carlos Queiroz enfrenta um quebra-cabeça muito mais complexo de escalação e recuperação física ao preparar sua equipe para o grande desafio contra a potência inglesa. O principal tema em torno das Estrelas Negras é lidar com uma situação crítica no gol, além do imenso desgaste físico causado pela vitória por 1 a 0, conquistada com muito esforço sob chuva contra o Panamá.

De acordo com a escalação oficial, a estrutura central do Gana girará em torno de um disciplinado esquema 4-2-3-1. A principal preocupação de Queiroz está na meta: o goleiro titular Lawrence Ati Zigi foi substituído no intervalo da primeira rodada, e o reserva Benjamin Asare sofreu uma contusão no final do tempo de acréscimo. A equipe médica está trabalhando sem parar para avaliar os dois goleiros antes de confirmar quem será o titular atrás da dupla de zagueiros centrais formada por Jerome Opoku e Jonas Adjetey. Os laterais Gideon Mensah e Marvin Senaya estão prontos para manter suas vagas e lidar com as ameaças pelas laterais da Inglaterra.

No meio-campo, Elisha Owusu buscará comandar o centro do campo ao lado do herói da primeira rodada, Caleb Yirenkyi, que mantém com confiança sua vaga após avançar para marcar o dramático gol da vitória aos 95 minutos. No ataque, Antoine Semenyo buscará dar continuidade à sua atuação, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Jogador da Partida, apoiando o veterano Jordan Ayew na ponta de lança. Enquanto isso, Kamaldeen Sulemana eErnest Nuamah ocupam as laterais do campo, embora o atacante direto Brandon Thomas-Asante esteja pressionando fortemente por uma vaga no time titular após dar a assistência crucial no final da partida em Toronto.

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Inglaterra x Gana: confrontos-chave

Harry Kane x Jerome Opoku

Depois de marcar dois gols precisos no primeiro tempo contra a Croácia, o capitão Harry Kane continua sendo o ponto-chave letal e o âncora ofensivo de elite da linha de frente de Thomas Tuchel. Kane atuou de forma impecável na primeira rodada, usando sua inteligência de nível mundial para recuar, orquestrar jogadas criativas e punir impiedosamente as falhas defensivas do adversário dentro da grande área. Para desmontar a organização defensiva de Gana, o papel de Kane será fundamental; ele usará sua presença física e seu domínio de bola para prender os zagueiros, criar espaços para os meias criativos que avançam e finalizar qualquer chance de grande valor que surgir em seu caminho.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Jerome Opoku, que comandou o bloco central da defesa de Carlos Queiroz durante o confronto de estreia contra o Panamá. Embora a rígida estrutura defensiva de Gana tenha se mantido notavelmente firme para garantir uma vitória por 1 a 0 sem sofrer gols em Toronto, a equipe enfrentará um desafio técnico completamente diferente e muito mais complexo contra o craque inglês. Opoku deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais, garantindo que use seu posicionamento de elite para neutralizar os movimentos precisos de Kane e impedir que o capitão inglês gire e passe para os atacantes no terço final do campo.

Jude Bellingham x Caleb Yirenkyi

Verdadeiro coração e faísca criativa da seleção inglesa, Jude Bellingham ditou completamente o ritmo na primeira rodada, coroando uma atuação brilhante com um gol decisivo no segundo tempo para restaurar a vantagem da Inglaterra contra a Croácia. Contra Gana, seu principal objetivo será encontrar espaços entre as linhas, contornar o congestionamento no meio-campo com alta velocidade vertical e desencadear rápidas sobrecargas pelo centro. Se Bellingham tiver tempo e espaço para se virar e avançar contra a linha defensiva no terço central, sua visão de jogo e suas arrancadas diretas e explosivas desequilibrarão facilmente a formação defensiva de Gana.

Quem buscará interromper esse ritmo criativo e fluido é o destaque do meio-campo de Gana e herói da primeira rodada, Caleb Yirenkyi. Yirenkyi provou seu imenso valor na estreia ao avançar rapidamente para garantir um dramático gol da vitória aos 95 minutos contra o Panamá. No entanto, seu trabalho defensivo sem a posse de bola será submetido ao teste definitivo no Boston Stadium. Yirenkyi deve administrar agressivamente seu posicionamento defensivo para comprimir o espaço central, pressionar os pontos de partida da construção de jogadas de Bellingham e proteger sua zaga de quatro para garantir que os Três Leões não dominem completamente o terço central e encurralem Gana em uma formação defensiva insustentável.

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Como estão as possibilidades do Grupo L?

Após a rodada de estreia, o Grupo L apresentou uma disputa acirrada na liderança. A Inglaterra ocupa a primeira posição com três pontos e saldo de gols de +2, após sua vitória explosiva por 4 a 2 sobre a Croácia em Dallas. Gana vem logo atrás, em segundo lugar, com três pontos e saldo de gols de +1, após conquistar uma vitória dramática por 1 a 0 contra o Panamá em Toronto.

Com isso, tanto a Croácia quanto o Panamá ficam na última posição da tabela, com zero pontos. Este confronto da 2ª rodada, no Boston Stadium, representa um ponto de virada matemático decisivo para as duas equipes líderes, que buscam garantir suas chances de classificação antes da última rodada de jogos.

Se a Inglaterra vencer

Uma vitória da equipe de Thomas Tuchel catapultaria os Três Leões para seis pontos, colocando-os à beira da classificação automática para as oitavas de final. Dependendo do resultado simultâneo do confronto entre Croácia e Panamá, uma vitória inglesa poderia garantir oficialmente à seleção um lugar entre os dois primeiros com uma partida de antecedência. Fundamentalmente, isso lhes daria uma vantagem inestimável de segurança antes do último confronto da fase de grupos, enquanto deixaria a equipe de Carlos Queiroz estagnada com três pontos e sob enorme pressão para obter um resultado decisivo na terceira rodada contra a Croácia.

Se Gana vencer

Caso os jogadores de Carlos Queiroz conquistem os três pontos, isso abalaria completamente a hierarquia do grupo e colocaria as Estrelas Negras na liderança do Grupo L. Chegar a seis pontos colocaria Gana à beira das oitavas de final, potencialmente garantindo a classificação dependendo do resultado da outra partida do grupo. Por outro lado, esse cenário deixaria a Inglaterra com três pontos, forçando-a a um confronto final de grupo de alto risco e pressão máxima contra o Panamá, onde garantir um resultado se tornaria imprescindível para evitar cair em complexos cálculos pela vaga de terceiro colocado.

O cenário de empate

Um empate em Foxborough manteria as duas seleções totalmente empatadas na liderança da tabela, com quatro pontos cada, deixando o desfecho definitivo do Grupo L para ser decidido em uma dramática última rodada. Um empate mantém ambas as equipes invictas e em posição privilegiada para avançar, mas deixa as margens de segurança apertadas. Nessa situação, a Inglaterra entraria em sua última partida contra o Panamá sabendo que uma vitória provavelmente garantiria o primeiro lugar, enquanto Gana enfrentaria um cenário semelhante contra a Croácia, com ambas as equipes de olho nas variáveis do saldo de gols para determinar quem avança como líder do grupo.

Notícias das equipes e escalações

Thomas Tuchel ainda não confirmou a provável escalação inicial da Inglaterra para o confronto contra Gana, e nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente divulgada até o momento. Espera-se que haja atualizações mais perto do início da partida.

Carlos Queiroz está em situação semelhante com a Gana, sem escalação confirmada, lesões ou suspensões divulgadas até o momento. Notícias sobre as equipes de ambos os lados serão adicionadas à medida que forem surgindo na reta final para a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

A Inglaterra chega a esta partida com um histórico de V-V-D-E-V nos últimos cinco jogos. Sua última partida foi uma vitória confortável por 3 a 0 sobre a Costa Rica, em 10 de junho, após uma vitória por 1 a 0 contra a Nova Zelândia, quatro dias antes. Antes dessas vitórias nos amistosos, a Inglaterra perdeu por 1 a 0 para o Japão em março e empatou em 1 a 1 com o Uruguai, antes de registrar uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra a Albânia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Nessas cinco partidas, a Inglaterra marcou sete gols e sofreu dois.

O desempenho recente de Gana é preocupante. A equipe de Queiroz perdeu quatro de suas últimas cinco partidas, tendo conquistado seu único ponto no empate em 1 a 1 com o País de Gales, em 2 de junho. A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo México, por 2 a 1 pela Alemanha e sofreu uma goleada de 5 a 1 para a Áustria em março. A derrota por 1 a 0 para a África do Sul, em dezembro de 2025, completa uma sequência que deve preocupar a comissão técnica diante de uma exigente fase de grupos.

Histórico de confrontos diretos

ING Um GAN 0 1 Empate 0 Inglaterra 1 - 1 Gana 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre Inglaterra e Gana é limitado nos dados disponíveis, com apenas um encontro registrado anteriormente. As duas seleções empataram em 1 a 1 em um amistoso em 29 de março de 2011. Essa única partida representa o único confronto confirmado entre essas nações.

Classificação

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre Inglaterra x Gana na Copa do Mundo da FIFA de 2026.



