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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Infantino revela uma surpresa que aguarda o campeão da Copa do Mundo

Copa do Mundo

Infantino anuncia um papel excepcional na grande noite da cerimônia de premiação

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para entregar a taça da Copa do Mundo à seleção vencedora da final, marcada para 19 de julho.

Apesar da relação próxima que uniu Infantino e Trump durante os preparativos para a Copa do Mundo, o presidente dos Estados Unidos falou apenas esporadicamente sobre o torneio desde o seu início, em 11 de junho, e ainda não assistiu a nenhuma partida.

O presidente da FIFA confirmou, em entrevista ao programa “Fox & Friends”, segundo reportagem do jornal britânico “The Guardian”, que o plano previsto é que Trump desempenhe um papel principal na cerimônia de coroação do campeão no estádio “New York New Jersey” (conhecido como MetLife), o mesmo estádio onde Trump participou, no ano passado, da entrega da Copa do Mundo de Clubes.

Infantino declarou: “Estaremos juntos com o presidente para curtir a final e, é claro, para a entrega do troféu ao vencedor”. Quando questionado se Trump participaria da entrega do prêmio ao seu lado, ele acrescentou: “Com certeza, estamos juntos o tempo todo”.

Essa decisão traz à memória o que aconteceu na última final da Copa do Mundo de Clubes, no mesmo estádio, quando Trump permaneceu no pódio mesmo depois de entregar a taça ao capitão do Chelsea, Reece James. Na ocasião, James comentou sobre a situação dizendo: “Me disseram que ele entregaria a taça e depois sairia do pódio, e achei que ele faria isso, mas ele quis ficar”.

Quando questionado sobre o que rolou entre ele e o presidente dos EUA naquele momento, James acrescentou: “Para ser sincero, o ambiente estava muito barulhento e não consegui ouvir muita coisa; ele me parabenizou e parabenizou a equipe por levantar a taça, e pediu que aproveitássemos aquele momento”.

Nesse mesmo contexto, o espanto ficou evidente em Cole Palmer, companheiro de equipe de James, que comentou o episódio mais tarde dizendo: “Eu sabia que ele estaria presente, mas não sabia que ficaria no pódio enquanto levantávamos a taça; fiquei um pouco confuso, sim”.

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