Infantino revela uma surpresa que aguarda o campeão da Copa do Mundo

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para entregar a taça da Copa do Mundo à seleção vencedora da final, marcada para 19 de julho.

Apesar da relação próxima que uniu Infantino e Trump durante os preparativos para a Copa do Mundo, o presidente dos Estados Unidos falou apenas esporadicamente sobre o torneio desde o seu início, em 11 de junho, e ainda não assistiu a nenhuma partida.

O presidente da FIFA confirmou, em entrevista ao programa “Fox & Friends”, segundo reportagem do jornal britânico “The Guardian”, que o plano previsto é que Trump desempenhe um papel principal na cerimônia de coroação do campeão no estádio “New York New Jersey” (conhecido como MetLife), o mesmo estádio onde Trump participou, no ano passado, da entrega da Copa do Mundo de Clubes.

Infantino declarou: “Estaremos juntos com o presidente para curtir a final e, é claro, para a entrega do troféu ao vencedor”. Quando questionado se Trump participaria da entrega do prêmio ao seu lado, ele acrescentou: “Com certeza, estamos juntos o tempo todo”.

Essa decisão traz à memória o que aconteceu na última final da Copa do Mundo de Clubes, no mesmo estádio, quando Trump permaneceu no pódio mesmo depois de entregar a taça ao capitão do Chelsea, Reece James. Na ocasião, James comentou sobre a situação dizendo: “Me disseram que ele entregaria a taça e depois sairia do pódio, e achei que ele faria isso, mas ele quis ficar”.

Quando questionado sobre o que rolou entre ele e o presidente dos EUA naquele momento, James acrescentou: “Para ser sincero, o ambiente estava muito barulhento e não consegui ouvir muita coisa; ele me parabenizou e parabenizou a equipe por levantar a taça, e pediu que aproveitássemos aquele momento”.

Nesse mesmo contexto, o espanto ficou evidente em Cole Palmer, companheiro de equipe de James, que comentou o episódio mais tarde dizendo: “Eu sabia que ele estaria presente, mas não sabia que ficaria no pódio enquanto levantávamos a taça; fiquei um pouco confuso, sim”.