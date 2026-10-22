Em um movimento que pode carregar significados que vão além da mera presença protocolar, o Real Madrid se prepara para participar com uma delegação de alto nível na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, marcada para a próxima segunda-feira na capital britânica, Londres, depois de o clube merengue ter se ausentado ou se limitado a uma representação restrita nas duas últimas edições.

Segundo o jornal francês L'Équipe, está previsto que vários dos jogadores do clube merengue indicados viajem a Londres, em uma mudança notável em comparação com o que aconteceu em 2024 e 2025.

Mbappé em destaque: Londres reserva uma surpresa?

A movimentação madrilenha acontece em um momento em que os apaixonados pelo futebol aguardam a identidade do vencedor da Bola de Ouro, com a presença de Kylian Mbappé na lista de indicados ao prêmio, ao lado de seus companheiros Jude Bellingham e Vinícius Júnior, além de Marc Cucurella.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

A presença de uma grande delegação do Real Madrid levanta questionamentos sobre a postura do clube em relação aos resultados do prêmio neste ano, e se sua participação carrega indícios de confiança nas chances de algum de seus jogadores, à frente deles Mbappé, que marcou um gol na vitória de sua equipe sobre o Leipzig por 4 a 1 na Liga dos Campeões da Europa na quarta-feira.

Mas a presença do clube não representa, por si só, uma prova da vitória do craque francês, já que o jornal não revelou nenhuma informação que confirme a identidade do vencedor antes do anúncio oficial, assim como a participação dos indicados na cerimônia não significa necessariamente que o prêmio esteja definido em favor de um deles.

Rompimento em 2024 e ausência quase total em 2025

O Real Madrid havia decidido boicotar a cerimônia da Bola de Ouro de 2024 nos últimos instantes, depois que ficou claro que Vinícius Júnior não venceria o prêmio, que foi para o meio-campista espanhol Rodri.

E na edição de 2025, a presença do clube merengue permaneceu extremamente limitada, já que Caroline Weir foi a única representante do clube que compareceu à cerimônia, de acordo com o que relatou o L'Équipe.

Já neste ano, parece que o Real Madrid decidiu voltar de forma mais clara, com vários de seus indicados prontos para viajar a Londres, em um movimento que recoloca o clube à frente do evento após dois anos de tensão e ausência.

O Clássico antecede a noite da Bola de Ouro

A participação madrilenha ganha importância adicional por conta de seu momento, já que a cerimônia acontece no dia seguinte ao confronto do Clássico contra o Barcelona, marcado para a noite de domingo, o que coloca o clube diante de dois dias consecutivos de grandes acontecimentos.

E, além dos quatro indicados ao prêmio principal, Thibaut Courtois concorre ao prêmio de melhor goleiro da temporada, enquanto Yann Diomande entra na disputa pelo prêmio de melhor jovem talento, e Felicia Schröder concorre ao prêmio de melhor jovem talento na categoria feminina.

E entre o retorno do Real Madrid à cerimônia e a expectativa pelo destino de Mbappé, os questionamentos permanecem em aberto até o anúncio oficial do vencedor, já que a decisão de comparecer, por si só, não basta para afirmar que o craque francês será o dono da Bola de Ouro.



