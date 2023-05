Independiente Medellín x Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Independiente Medellín e Nacional se enfrentam na noite desta terça-feira (23), no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, a partir das 21h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

Na terceira posição do grupo com 4 pontos, o Independiente Medellín acumula uma vitória, um empate e uma derrota até o momento e está na terceira posição da chave. O time colombiano vem de igualdade no fim de semana, pelo campeonato nacional. O Independendiente sabe que precisa ganhar nesta terça para seguir firme na luta por uma vaga na próxima fase.

O Nacional, por sua vez, vive grande momento na temporada. O time é o líder do grupo, com 7 pontos (duas vitórias e um empate). Além disso, os uruguaios não perdem há cinco partidas no campeonato nacional. Sánchez e Ginella, machucados, são baixas certas na equipe.

Escalações

Independiente Medellín: Vásquez; Londoño, Moreno, Cadavid e Gómez; Loaiza e Torres; Cetré, Ricaurte e Cambindo; Pons. Técnico: Sebastián Botero.

Nacional: Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Cándido; Rodríguez e Diego Rodríguez; Martínez, Zabala e Fagúndez; Ignacio Ramírez. Técnico: Álvaro Gutiérrez.

Desfalques

Independiente Medellín

Sem desfalques confirmados.

Nacional

Lesionados, Renzo Sánchez e Francisco Ginella são os desfalques.

Quando é?