Independentemente do título: Donis fincou os pés com a Arábia Saudita?

Independentemente do resultado da final diante dos Emirados Árabes Unidos, parece que Georgios Donis conseguiu, em um curto período de tempo, levantar uma questão que não estava tão clara quando assumiu o comando da seleção da Arábia Saudita: será que o grego já reúne elementos suficientes para seguir no cargo?

Chegar à final da Copa do Golfo 27 deu a Donis uma oportunidade importante de remodelar a imagem da Arábia Saudita, não apenas pelos resultados, mas pela forma como a seleção se apresentou em um torneio no qual disputou quatro partidas sem sofrer gols, antes de confirmar sua classificação para a decisão em cima do Catar nas cobranças de pênalti.

Quando Donis assumiu a função em abril passado, substituindo o francês Hervé Renard, ele tinha um tempo extremamente limitado para preparar a seleção antes da Copa do Mundo de 2026, antes de o foco se voltar para a Copa do Golfo 27.

A Federação Saudita lhe concedeu um contrato que se estende até julho de 2027, o que reflete que a missão não estava vinculada a um único torneio, mas os resultados da Copa do Golfo dão agora ao treinador grego mais espaço para falar de um projeto que pode ter continuidade, especialmente depois de ele mesmo afirmar que a seleção precisa melhorar suas decisões e controlar o andamento das partidas.

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Defesa dá a Donis a primeira resposta

O que mais pode ser atribuído a Donis na Copa do Golfo 27 até agora é a organização defensiva. A seleção saudita liderou seu grupo depois de vencer o Kuwait, Omã e o Iraque sem sofrer nenhum gol, e em seguida manteve o gol intacto diante do Catar na semifinal ao longo dos 120 minutos, tornando-se a defesa mais forte do torneio antes do confronto com os Emirados Árabes Unidos.

Esses números não significam que a Arábia Saudita se tornou uma equipe completa, mas revelam uma identidade clara no setor que mais precisava de estabilidade.

Chama a atenção que o próprio Donis, após a classificação à final, falou do fato de não ter sofrido nenhum gol como um reflexo do trabalho coletivo e da disciplina tática, enquanto, antes do confronto com os Emirados Árabes Unidos, explicou que a preparação se concentrou na pressão alta, na organização defensiva, na construção do jogo e no controle da bola no meio-campo.

Portanto, o que apareceu nas partidas não foi apenas uma série de resultados isolados, mas um conjunto de ideias que o treinador tenta fixar dentro da seleção.

Mas o ataque não encerrou o debate

Por outro lado, ainda há pontos de interrogação sobre a capacidade da seleção de fazer a diferença diante de adversários que fecham os espaços. A partida contra o Catar foi o exemplo mais claro, depois que o tempo normal e a prorrogação terminaram em empate sem gols, apesar de a Arábia Saudita ter chegado a algumas chances, algo que Donis atribuiu em parte ao cansaço e à carga de jogos, especialmente por ter disputado cinco partidas em 14 dias, segundo suas declarações antes da final.

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E é justamente aqui que a partida contra os Emirados Árabes Unidos será um teste diferente para Donis; o treinador grego sabe que o adversário possui uma boa organização, e por isso enfatizou, antes da final, a importância da concentração, da disciplina e do cumprimento das instruções, afirmando que os pequenos detalhes podem decidir a partida. Se a Arábia Saudita conseguir encontrar soluções ofensivas diante de uma defesa emiradense organizada, isso acrescentará uma nova prova à imagem que Donis começou a desenhar com a seleção.

A final não será o único juiz

Mesmo que a final termine sem o título da Arábia Saudita, será difícil ignorar o que a seleção apresentou em seu caminho até a decisão.

Chegar à final mantendo o gol intacto em todas as partidas do torneio, e lidar com a semifinal diante do Catar até as cobranças de pênalti, dá a Donis um crédito importante na avaliação de sua etapa, especialmente porque a Federação Saudita não vinculou seu contrato à conquista da Copa do Golfo 27, mas sim o estendeu até julho de 2027.

Mas, ao mesmo tempo, o título dará a essa avaliação um impulso maior, porque transformará o trabalho defensivo e a disciplina tática em um troféu de fato, e dará a Donis sua primeira conquista com a Arábia Saudita.

Por isso, a verdadeira questão não diz respeito apenas a saber se ele levantará a taça amanhã, mas sim a saber se a Arábia Saudita enxerga nesta seleção os traços de uma equipe capaz de dar continuidade à mesma identidade após o fim da Copa do Golfo 27, teste que começará de fato depois do apito final.