Incidentes desagradáveis há oito meses: Ismael Saibari, do Bayern de Munique, terá de cumprir suspensão

Até hoje, não está definitivamente esclarecido se Ismael Saibari pode se chamar campeão da Copa Africana de Nações. Seus marroquinos haviam perdido esportivamente a final em 18 de janeiro, em Rabat, contra Senegal. Como a equipe senegalesa deixou o gramado em determinado momento, porém, Marrocos recorreu à CAF, a confederação africana, e obteve ganho de causa, contra o que Senegal agora, por sua vez, recorre. Em 8 de outubro, haverá uma audiência no Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS, e depois disso deve sair uma decisão final.

No fim marcado por tumultos, o próprio Saibari teve um papel nada bonito, mais precisamente no chamado caso da toalha. Sob chuva forte em Rabat, gandulas marroquinos tentaram roubar a toalha do goleiro senegalês Edouard Mendy. O capitão do Marrocos, Achraf Hakimi, e Saibari, que naquele momento já havia sido substituído, participaram ativamente. Mais tarde, Saibari chamou sua atitude de "um erro" e pediu desculpas por isso.

Ainda assim, a CAF agiu com rigor, aplicou multas e suspendeu Saibari por três e Hakimi por dois jogos de seleções em competições da CAF. Após recurso de Marrocos, as multas foram anuladas e as suspensões reduzidas para um jogo cada. Saibari e Hakimi cumpriram essa punição na noite de sexta-feira, na vitória de Marrocos por 2 a 0 sobre Gabão, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Mesmo assim, os dois seguem no elenco e, consequentemente, devem estar em campo no segundo jogo da qualificatória, fora de casa, contra Lesoto, na terça-feira, assim como no amistoso contra Gana no próximo domingo.

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Ismael Saibari tem uma grande chance surgindo no Bayern de Munique

Depois da pausa para jogos de seleções, Saibari tem uma grande chance de ganhar ainda mais tempo em campo em partidas importantes no Bayern de Munique por causa da lesão de Jamal Musiala. Musiala vinha encontrando cada vez mais sua melhor forma, mas agora foi freado por uma ruptura de fibra muscular na coxa direita. Isso aconteceu durante o aquecimento antes do duelo da Alemanha com a Holanda pela Liga das Nações, na quinta-feira.

Ao que tudo indica, Musiala ficará fora por três a quatro semanas. Com isso, ele certamente perderá os próximos jogos contra Augsburg e Viking Stavanger e possivelmente também os dois grandes confrontos na sequência, contra RB Leipzig e Arsenal. Saibari seria então um forte candidato ao lugar de Musiala no meio-campo central ofensivo. Os outros candidatos são Serge Gnabry, que, por sua vez, acaba de se recuperar, além de Lennart Karl.

Saibari se transferiu no verão por 50 milhões de euros do PSV Eindhoven para Munique, após uma forte Copa do Mundo com Marrocos. Nos sete jogos oficiais do Bayern de Munique até aqui, o jogador de 25 anos esteve em campo em todos, mas foi titular apenas três vezes. Depois de três assistências, ele marcou seu primeiro gol oficial pelo Bayern de Munique na vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, imediatamente antes da pausa para jogos de seleções.