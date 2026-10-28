Ibrahim Maza, jogador do Bayer Leverkusen e da seleção da Argélia, não irá para o Paris Saint-Germain durante a próxima janela de transferências de inverno, apesar das atuações marcantes que vem apresentando com seu clube alemão e do interesse de diversos clubes em contar com seus serviços.

De acordo com informações da rede francesa "RMC Sport", o Paris Saint-Germain não pretende apresentar uma proposta para contratar o jogador argelino durante o próximo mês de janeiro, já que não há intenção dentro do clube de se movimentar para contratá-lo no momento.

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Isso ocorre apesar da grave lesão sofrida por Khvicha Kvaratskhelia, que levantou questionamentos sobre a possibilidade de o clube parisiense alterar seus planos no mercado de transferências de inverno.

Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, havia descartado que a lesão do ponta georgiano levasse o clube a contratar novos jogadores, afirmando, antes do confronto contra o Olympique Lyon na oitava rodada do Campeonato Francês, que terminou com a vitória de sua equipe por 2 a 0, que o time é capaz de lidar com a ausência de dois ou três de seus elementos importantes.

O treinador espanhol disse: "Não há lesão que justifique a necessidade de contratar novos jogadores. Eu disse no início da temporada que podemos suportar a lesão de dois ou três de nossos elementos importantes e sua ausência".

E acrescentou: "Mas é evidente que permanecemos atentos a toda oportunidade de contratar um novo jogador se percebermos que realmente precisamos dele. Recai sempre sobre nós a responsabilidade de acompanhar as oportunidades disponíveis durante a janela de transferências".

A opção Gonçalo Ramos

Segundo o relatório, o Paris Saint-Germain conta com Mika Godts, que marcou seu primeiro gol pela equipe na segunda-feira contra o Olympique Lyon, diante da ausência de uma tendência clara de contratar um jogador ofensivo para compensar a ausência de Kvaratskhelia.

Maza vem fazendo um início de temporada marcante com o Bayer Leverkusen, tendo marcado três gols e dado outras tantas assistências em 10 partidas, mas esse brilho não será suficiente para levar o clube francês a se movimentar por ele em janeiro.

O relatório apontou que o Paris Saint-Germain pode estudar a contratação de um jogador jovem, que tenha grande potencial e não possua uma avaliação elevada no mercado de transferências, caso decida reforçar seu elenco durante o inverno, sem que isso signifique necessariamente mirar uma posição ofensiva.

Por outro lado, a rede "Sky Alemanha" noticiou que o interesse do Paris em Maza vai além de meras especulações, indicando que o clube francês "demonstrou um interesse concreto" no jogador de 20 anos, e que seu entorno está ciente desse interesse.