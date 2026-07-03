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Marc-Andre ter StegenGetty Images

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Impasse salarial resolvido: o Ajax contrata Ter Stegen por empréstimo do FC Barcelona

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Eredivisie

O Ajax e o FC Barcelona chegaram a um acordo de princípio sobre a transferência por empréstimo de Marc-André ter Stegen, segundo informa o Marca. Os últimos detalhes ainda precisam ser acertados, mas espera-se que o acordo seja finalizado em breve.

O maior obstáculo nas negociações foi a divisão do salário de Ter Stegen. O goleiro ganha no Barcelona quase vinte milhões de euros por ano, um valor que o Ajax não tinha como arcar integralmente. Por fim, ficou acordado que o clube de Amsterdã pagará pouco mais de dez por cento do salário dele. O Barcelona arcará com o restante do que ele recebe por contrato.

Uma estrutura semelhante também foi utilizada na temporada passada, quando Ter Stegen jogou pelo Girona por empréstimo. Naquela ocasião, o Barcelona também arcou com a maior parte do seu salário.

De acordo com a imprensa espanhola, o técnico Míchel desempenhou um papel importante na transferência. O treinador conseguiu, na temporada passada, levar Ter Stegen por empréstimo ao Girona e agora, como técnico do Ajax, insistiu novamente em sua vinda.

Ter Stegen já viajou para Barcelona na quinta-feira, pois sabia que um acordo estava próximo. Assim que os últimos detalhes forem finalizados, ele partirá para Amsterdã para se juntar ao elenco do Ajax.

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O goleiro alemão disputou um total de 423 partidas oficiais pelo Barcelona e 44 jogos pela seleção da Alemanha. No Ajax, ele deve assumir o papel de goleiro titular experiente. Maarten Paes será seu reserva.

Ter Stegen é a segunda contratação de Jordi Cruijff como diretor técnico do clube de Amsterdã. Anteriormente, o lateral-esquerdo brasileiro Caio Henrique foi contratado do AS Monaco por doze milhões de euros.


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