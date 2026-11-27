A noite de quinta-feira foi marcada por violência em Marselha. Torcedores do time da casa invadiram o setor visitante e agrediram torcedores do Levski Sofia. Mulheres e crianças também foram atacadas, segundo diversos veículos da imprensa francesa e búlgara.
Olympique de Marselha e Levski Sofia se enfrentaram na noite de quinta-feira, no Stade du Vélodrome. A partida terminou em 1 a 0, mas, depois do apito final, as atenções se voltaram para os incidentes fora de campo.
A UEFA já havia classificado a partida como de alto risco. Por isso, apenas 500 búlgaros puderam viajar a Marselha para o jogo, número muito inferior à cota habitual de cinco por cento.
Alguns incidentes já haviam ocorrido na cidade antes da partida, mas foi no estádio que a situação se agravou. Antes do jogo, torcedores do Marselha atacaram familiares e amigos dos jogadores do Levski Sofia dentro do estádio.
O grupo fugiu para o setor visitante, onde estavam os 500 torcedores que haviam viajado para acompanhar o time. Ali, a situação saiu completamente do controle. Fogos de artifício foram lançados e brigas começaram. Imagens mostram uma mulher sendo violentamente agredida.
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Onze pessoas ficaram feridas. Três delas sofreram ferimentos graves na cabeça e estão em estado delicado.
O ex-jogador de futebol búlgaro Nikolay Bohzov também estava no estádio e relatou à imprensa búlgara o que viveu na noite de quinta-feira.
Ele foi atacado na área VIP e fugiu para o andar de baixo. “Ali, encostaram quatro facas na minha garganta. Vou processá-los. Registrei tudo.”
No intervalo da partida, responsáveis pela segurança da UEFA se reuniram com representantes dos dois clubes para discutir uma possível paralisação do jogo, mas decidiram que ele continuaria.
O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou a violência contra os torcedores búlgaros nos termos mais enérgicos. Iliana Iotova, presidente da Bulgária, classificou os episódios como “inaceitáveis” e “chocantes” e exigiu esclarecimentos e responsabilização. O Olympique de Marselha também lamentou a situação e iniciou uma investigação.