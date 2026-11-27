Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A noite de quinta-feira foi marcada por violência em Marselha. Torcedores do time da casa invadiram o setor visitante e agrediram torcedores do Levski Sofia. Mulheres e crianças também foram atacadas, segundo diversos veículos da imprensa francesa e búlgara.

Olympique de Marselha e Levski Sofia se enfrentaram na noite de quinta-feira, no Stade du Vélodrome. A partida terminou em 1 a 0, mas, depois do apito final, as atenções se voltaram para os incidentes fora de campo.

A UEFA já havia classificado a partida como de alto risco. Por isso, apenas 500 búlgaros puderam viajar a Marselha para o jogo, número muito inferior à cota habitual de cinco por cento.

Alguns incidentes já haviam ocorrido na cidade antes da partida, mas foi no estádio que a situação se agravou. Antes do jogo, torcedores do Marselha atacaram familiares e amigos dos jogadores do Levski Sofia dentro do estádio.

Publicidade Publicidade

O grupo fugiu para o setor visitante, onde estavam os 500 torcedores que haviam viajado para acompanhar o time. Ali, a situação saiu completamente do controle. Fogos de artifício foram lançados e brigas começaram. Imagens mostram uma mulher sendo violentamente agredida.

Tópicos relacionados

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Onze pessoas ficaram feridas. Três delas sofreram ferimentos graves na cabeça e estão em estado delicado.

O ex-jogador de futebol búlgaro Nikolay Bohzov também estava no estádio e relatou à imprensa búlgara o que viveu na noite de quinta-feira.

Publicidade

Ele foi atacado na área VIP e fugiu para o andar de baixo. “Ali, encostaram quatro facas na minha garganta. Vou processá-los. Registrei tudo.”

No intervalo da partida, responsáveis pela segurança da UEFA se reuniram com representantes dos dois clubes para discutir uma possível paralisação do jogo, mas decidiram que ele continuaria.

Publicidade

O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou a violência contra os torcedores búlgaros nos termos mais enérgicos. Iliana Iotova, presidente da Bulgária, classificou os episódios como “inaceitáveis” e “chocantes” e exigiu esclarecimentos e responsabilização. O Olympique de Marselha também lamentou a situação e iniciou uma investigação.