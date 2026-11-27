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A presidente da Bulgária, Iliana Iotova, condenou as agressões sofridas por torcedores do Levski Sofia na cidade francesa de Marselha, na noite de quinta-feira.

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Ela classificou as cenas de violência como “inaceitáveis” e pediu às autoridades francesas que esclareçam as circunstâncias do ocorrido, identifiquem os responsáveis e os levem à Justiça.

“As imagens de Marselha são aterrorizantes!”, escreveu Iotova em sua conta no Facebook, pedindo à Uefa que verifique as medidas adotadas para garantir a segurança dos torcedores búlgaros no estádio Vélodrome durante a partida entre Olympique de Marselha e Levski Sofia, pela quinta rodada da fase de liga da Europa League, vencida pelo time francês por 1 a 0.

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A Prefeitura de Polícia de Marselha informou que 11 torcedores búlgaros ficaram feridos nos confrontos ocorridos cerca de dez minutos antes do início da partida.

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Cinco deles foram levados ao hospital, enquanto outros seis receberam atendimento no local.

Entre os ferimentos, houve traumas no olho e na cabeça e uma luxação no ombro, segundo a emissora francesa RMC.

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De acordo com a agência France-Presse, alguns torcedores do Marselha deixaram seu setor e avançaram em direção a um grupo de torcedores búlgaros, antes que os confrontos chegassem ao setor reservado à torcida do Levski, onde estavam cerca de 500 torcedores.

Houve troca de arremessos de objetos e de fogos de artifício, até que os seguranças intervieram e restabeleceram a calma nas arquibancadas.

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Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Bulgária condenou veementemente as agressões e anunciou que enviará uma nota diplomática à França, pedindo uma investigação completa do episódio e a punição dos responsáveis.

O cônsul-geral da Bulgária em Lyon e o cônsul honorário em Marselha também acompanham o caso e se colocaram à disposição para prestar assistência aos cidadãos búlgaros.

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No mesmo contexto, o ex-primeiro-ministro búlgaro Boyko Borissov expressou indignação com as imagens que circulam, cobrou explicações das autoridades francesas e pediu as punições mais severas por parte da Uefa.

Ivaylo Mirchev, copresidente do partido “Sim, Bulgária”, criticou a demora e a insuficiência da resposta da polícia francesa e exigiu garantias de que os torcedores búlgaros voltem ao país em segurança.

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O técnico do Levski Sofia, Julio Velázquez, afirmou que o ocorrido é “inaceitável no futebol”, manifestando solidariedade aos torcedores agredidos e lamentando o que aconteceu.

Já o Olympique de Marselha informou que está trabalhando para entender as circunstâncias exatas dos confrontos.

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O episódio ganha ainda mais relevância diante da polêmica que antecedeu a partida sobre a presença da torcida do time búlgaro: o Levski enviou uma carta oficial à Uefa em 22 de novembro, contestando a decisão das autoridades francesas de reduzir a carga de ingressos de seus torcedores para apenas 500.

O clube búlgaro pediu a revisão da decisão, com base no regulamento da competição, que prevê a reserva de no mínimo 5% da capacidade do estádio para a torcida visitante.

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Fundado em 1914, o Levski Sofia é um dos clubes mais tradicionais e populares da Bulgária e é conhecido como “o time do povo”, graças à sua ampla base de torcedores.

Segundo a imprensa búlgara, torcedores do clube pretendem realizar um protesto em frente à embaixada da França na capital, Sófia, nesta sexta-feira, contra as agressões e o que consideram falhas na garantia da segurança do público durante a partida.