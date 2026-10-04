Novos vazamentos revelaram o possível visual completo do uniforme do Barcelona na temporada 2027-28, depois que surgiram pela primeira vez imagens que reúnem camisa, calção e meias, em uma versão reproduzida por contas especializadas nas camisas do clube.

O jornal espanhol "Sport" publicou as imagens, nas quais aparece Anthony Gordon vestindo o uniforme aguardado, o que oferece uma ideia mais clara de como o time ficará com a nova camisa dentro de campo.

Ainda assim, o design não foi apresentado oficialmente até o momento pela Nike nem pelo Barcelona, de modo que ele pode sofrer algumas alterações antes da revelação oficial.

A camisa aguardada devolve o Barcelona à sua identidade tradicional, por meio das listras verticais nítidas nas cores azul e grená, afastando-se dos designs mais inovadores que apareceram nas últimas temporadas. O design também inclui uma gola redonda que acrescenta um toque clássico à camisa.

A Nike aposta, segundo os vazamentos, em dois tons escuros de azul e grená, o que confere à camisa um visual mais sóbrio e discreto, com a presença do amarelo como detalhe marcante, seja no logotipo da Nike ou em alguns elementos do design, entre eles uma linha fina que se estende pelas laterais da camisa.

As imagens vazadas não se limitam à camisa, pois revelam também o formato do calção e das meias.

O calção mantém as mesmas cores básicas da camisa, com detalhes laterais que dão continuidade visual ao design, enquanto as meias vêm com anéis horizontais nas cores azul e grená, completando o caráter clássico do uniforme.

O Barcelona e a Nike devem revelar o uniforme oficialmente durante o verão de 2027, mas as imagens vazadas dão aos torcedores do clube uma ideia antecipada de como o time ficará na temporada 2027-28, com um design que combina as listras tradicionais, as cores escuras e os detalhes em amarelo.