Igualando Yamal e superando Torres: Hamza Abdelkarim é o artilheiro da pré-temporada do Barcelona

Hamza Abdelkarim seguiu chamando a atenção durante a pré-temporada do Barcelona, tornando-se o artilheiro da equipe na preparação, com 4 gols, num momento em que o treinador Hans Flick ainda pede a contratação de um novo atacante.

O jornal catalão "Sport" afirmou, nesta quinta-feira, em uma reportagem intitulada "A revolução de Hamza Abdelkarim no Barcelona", que o internacional egípcio foi o jogador mais destacado do Barça nas semanas que antecederam o início da temporada, aproveitando a ausência de outro atacante de ofício no elenco.

Leia também

García como espectador e Hamza cobrando seu espaço: o "Sport" avalia os jogadores do Barcelona diante do Al Ahly

Em vídeo: violência no Camp Nou; a polícia catalã expulsa torcedores do Al Ahly

Flick ainda deseja contratar um novo "camisa 9", mas ao mesmo tempo teve uma impressão bastante positiva sobre o potencial que Hamza Abdelkarim pode oferecer. O atacante marcou um gol na vitória sobre o Al Ahly egípcio (2 a 1), na última quarta-feira, na Copa Joan Gamper.

Embora o atacante egípcio ainda tenha 18 anos e possa carecer de alguma experiência, ele tem um faro de gol especial e sabe como estar no lugar e no momento certos para concluir as jogadas, segundo o "Sport".

O jornal prosseguiu: "Seus quatro gols na pré-temporada confirmam isso, depois de se tornar o artilheiro do Barcelona na preparação, o mesmo feito alcançado por Lamine Yamal na pré-temporada passada, quando marcou 4 gols em 4 partidas".

Meses muito rápidos

Os passos de Hamza Abdelkarim se aceleraram desde sua chegada ao Barcelona. Ele chegou inicialmente por empréstimo do Al Ahly para jogar na equipe de base, antes de dar o salto para a seleção do Egito e disputar a Copa do Mundo. Em seguida, o clube catalão decidiu comprar seu contrato e vinculá-lo ao clube até 2029.

Embora merecesse um período de descanso mais longo, o atacante egípcio fez questão de encurtar suas férias e se juntar à preparação da equipe sob o comando de Flick desde o primeiro dia, atitude que agradou ao treinador alemão.

Outros artilheiros que brilharam na preparação

Liderar a lista de artilheiros do Barcelona na pré-temporada não garante que o jogador mantenha o mesmo nível ao longo de toda a temporada, mas representa um impulso importante.

Pau Víctor já havia liderado a lista de artilheiros da equipe em 2024, com 3 gols em 4 partidas, sem que sua experiência posterior seguisse o rumo que ele esperava.

Antes disso, Ferran Torres foi o artilheiro da equipe na pré-temporada de 2023, com 3 gols em 4 partidas, enquanto Ousmane Dembélé marcou 5 gols em 5 partidas durante a preparação da temporada 2022-2023.

Nove jogadores diferentes marcaram os gols do Barcelona na última preparação, sendo eles:

Hamza Abdelkarim (4 gols), Jesse Bissiouo e Raphinha (2 gols), Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebrima Toncara, Àlex González, Karim Adeyemi e Lamine Yamal (1 gol).

Você pode discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora".