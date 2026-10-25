O Real Madrid venceu seu rival tradicional, o Barcelona, pelo placar de 2 a 1, no clássico do primeiro turno do Campeonato Espanhol, no estádio Spotify Camp Nou.

O site "Archivo VAR", especializado em lances arbitrais polêmicos, atribuiu ao árbitro Juan Martínez Munuera, que apitou o clássico, uma nota de 5,75 em 10 pontos possíveis.

O Archivo VAR afirmou que Munuera teve que acalmar os ânimos desde os primeiros minutos, tentando não se precipitar na aplicação de cartões amarelos, para não estabelecer um critério excessivamente leniente em uma partida desse tipo. E ele teve razão nisso.

Sua atuação foi marcada pela neutralidade ao longo de todo o primeiro tempo, mas ele enfrentou alguns problemas adicionais no segundo tempo. Lidou com dois lances polêmicos e conseguiu resolvê-los de forma razoavelmente aceitável; tratou um deles de maneira perfeita, enquanto sua decisão no outro não foi totalmente acertada.

Nos minutos finais, o árbitro careceu de certa estabilidade em suas decisões, pois deixou de aplicar um cartão amarelo claro a Camavinga. Mas, de modo geral, ele conseguiu conduzir uma partida extremamente difícil, e seus acertos foram muito mais numerosos do que seus erros.

O árbitro cometeu dois erros no trato com os cartões, mas tomou várias decisões corretas nos demais lances.

Primeiro, o árbitro não puniu uma entrada de João Cancelo em Diomande, que esteve perto de ultrapassar os limites permitidos. E, embora o lance pareça duro quando visto em imagem estática, sua visualização em imagem em movimento mostra que se trata de um contato que resultou em um arranhão na perna do adversário. Portanto, esse era um caso claro que exigia a aplicação do cartão amarelo.

Em contrapartida, o árbitro acertou plenamente ao decidir não marcar um possível pênalti por toque de mão de Alejandro Baldé, em uma jogada que teve 3 toques simultâneos no intervalo de apenas um segundo.

O toque de mão foi totalmente acidental e não exigia a marcação de uma infração. Nesse caso, o árbitro tomou a decisão totalmente correta.