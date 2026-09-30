Elma Aveiro, irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, gerou polêmica com sua atitude em resposta à crise do irmão com Jorge Jesus, técnico da equipe.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, deixou a concentração da seleção portuguesa nesta quarta-feira, antes do confronto contra a Dinamarca, amanhã, quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, em protesto às declarações de Jesus.

Ronaldo divulgou um comunicado incendiário no qual afirmou ter deixado a concentração após as declarações de Jesus e sua reunião com o presidente da Federação Portuguesa, indicando que revelaria toda a verdade no momento oportuno.

O Dom concluiu sua mensagem desejando boa sorte a Portugal, o que pode significar o fim de sua trajetória internacional.

Irmã de Ronaldo responde à sua maneira

Em resposta a esses acontecimentos acelerados, Elma, irmã de Ronaldo, recompartilhou uma mensagem escrita por um fã do craque português, apoiando-a.

Mas a mensagem trazia uma ofensa aos portugueses.

Na publicação que a irmã de Ronaldo recompartilhou em sua conta no Instagram, dizia-se: "A seleção merecia uma estrutura melhor. A imprensa portuguesa merecia mais competência e menos especulações. Quanto aos portugueses... bem, não merecem o melhor em nada. Somos invejosos, desprezíveis, ignorantes, e merecemos voltar à mediocridade em que sempre estivemos no futebol antes do CR7. Obrigado por tudo, CR7!".

E Elma escreveu um breve comentário: "Está tudo dito".

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