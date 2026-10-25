O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, fez declarações que chamaram a atenção antes do confronto do clássico contra o Real Madrid, ao apontar a dupla que considera a força motriz do time merengue, em uma fala que não teve o nome do francês Kylian Mbappé como destaque, apesar de seu brilho com o Real Madrid.

O site"Tribuna" publicou as declarações de Raphinha antes do confronto entre as duas equipes, nas quais ele falou sobre os principais elementos que representam perigo para o Barcelona, indicando que a ausência de Vinícius Júnior não tornará a missão do time catalão mais fácil em uma partida desse porte.

Raphinha disse: "Não posso dizer que a ausência dele será algo bom para nós, porque o Real Madrid tem, no fim das contas, muitos jogadores capazes de decidir partidas".

E acrescentou: "É verdade que o Vini não estará presente, mas há outros jogadores que podem ocupar sua posição e fazer a diferença em uma partida desse porte".

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Vinícius desfalca o confronto do clássico, mas Raphinha ressaltou que o elenco do Real Madrid conta com muitos jogadores capazes de substituí-lo, o que torna lidar com o time merengue uma missão difícil para o Barcelona.

Valverde recebe elogio especial de Raphinha

A fala da estrela do Barcelona não se limitou a Vinícius, mas destinou ao uruguaio Fede Valverde um elogio claro, destacando sua flexibilidade tática e sua capacidade de brilhar em mais de uma posição.

Raphinha disse: "O Fede consegue avançar a partir do meio-campo e também dá à equipe muitas opções quando joga na posição de lateral".

E continuou: "No fim das contas, ele é um jogador incrível, apresenta ótimos níveis no meio-campo e também brilha quando joga pelas pontas".

A força motriz do Real Madrid

Raphinha escolheu especificamente Valverde e Vinícius para falar sobre o impacto deles dentro do Real Madrid, considerando que ambos representam a força motriz do time graças ao esforço e trabalho que entregam, independentemente de suas posições dentro de campo.

A estrela do Barcelona disse: "Fede e Vini são a força motriz do Real Madrid; eles são do tipo de jogador que faz muito esforço e trabalho em prol de seu time, independentemente da posição em que joguem".

As declarações de Raphinha vêm antes de um confronto que carrega grande importância para as duas equipes, diante da disputa entre Barcelona e Real Madrid, e dos cálculos específicos que o clássico impõe, seja no nível de prontidão individual ou nos detalhes táticos que podem decidir o duelo.







