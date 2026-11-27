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Jeff Chabot, do Stuttgart, ainda sonha com uma convocação para a seleção alemã. Agora, ele se dirigiu de forma mais ou menos direta a Jürgen Klopp.

"Passei por todas as seleções de base, e jogar pela Alemanha sempre esteve entre as melhores experiências para mim. Se um dia eu fosse convocado, sentiria um orgulho enorme", disse Chabot, nascido em Hanau, em entrevista aos canais do clube.

O zagueiro se anima, sobretudo, com as convocações de seus companheiros de equipe para o último período de treinos das seleções. "Os exemplos recentes de Finn (Jeltsch, Alemanha; nota da redação) e Yanik (Spalt, Áustria) mostram que o Stuttgart está no radar", destacou o jogador de 28 anos, antes de acrescentar: "Ainda não tenho 30 anos e venho atuando de forma consistente em alto nível há vários anos, tanto na Bundesliga quanto no cenário internacional. A chave é sempre o desempenho no clube, junto com meus companheiros de equipe no Stuttgart."

Desde que chegou ao Stuttgart, vindo do Colônia no verão europeu de 2024, Chabot se tornou um dos principais pilares defensivos do time de Sebastian Hoeneß . Em referência ao seu primeiro nome, ele também é chamado de "Jeff da Defesa". Nesta temporada, o jogador, que disputou quatro partidas pela seleção alemã sub-21, segue como titular absoluto e começou entre os 11 em 16 dos 17 jogos oficiais disputados até agora.

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Matthäus é fã: Chabot já foi apontado como candidato à Copa do Mundo

Antes da Copa do Mundo de 2026, seu nome já havia sido citado entre os candidatos a uma vaga na convocação. Lothar Matthäus foi quem mais defendeu sua convocação . "Ele ainda não jogou pela seleção principal, mas também o vejo como candidato, mesmo que talvez ainda não esteja no radar de muita gente. Mas, especialmente na zaga, temos alguns problemas em termos de opções", disse o recordista de partidas pela seleção alemã. Chabot tem "presença física, é forte nos duelos e no jogo aéreo".

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O ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann optou por Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ambos do Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle United). Com exceção de Schlotterbeck, o antecessor de Klopp não convocou nenhum outro zagueiro canhoto, característica que diferencia Chabot dos outros quatro jogadores que foram à Copa do Mundo.

Klopp também deixou de fora, recentemente, uma alternativa a Schlotterbeck capaz de iniciar as jogadas pelo lado esquerdo da zaga com um bom pé esquerdo. Em vez disso, também escolheu Anton, que não pôde se apresentar por lesão, Thiaw, Tah e Jeltsch . O companheiro de Chabot chegou a fazer sua estreia na vitória por 5 a 0 sobre a Holanda.

Getty Images

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Futuro incerto no Stuttgart: o que vem pela frente para Chabot?

A convocação de Jeltsch, por sua vez, foi surpreendente, já que Yann Aurel Bisseck, titular da Inter de Milão, não foi chamado apesar da boa atuação contra a Grécia em sua estreia como titular, no primeiro período de treinos sob Klopp .

Enquanto isso, o Stuttgart corre o risco de perder Chabot, cujo contrato, assim como o de vários outros titulares , termina no verão europeu de 2028. Até agora, porém, ao que se sabe, ainda não houve conversas concretas para prorrogar o vínculo.