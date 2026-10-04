Ídolo do Real Madrid passa a ser citado de repente no Milan após meses sem clube

Dani Carvajal foi oferecido a vários clubes da Serie A. O lateral-direito de 34 anos está sem clube desde sua saída do Real Madrid, mas ainda não pretende encerrar a carreira.

Fabrizio Romano contou em seu canal no YouTube que diversos clubes italianos receberam a possibilidade de contratar Carvajal sem custos de transferência. Por enquanto, isso ainda não levou a negociações concretas, segundo o especialista em transferências.

Mundo Deportivo aponta o Milan como possível destino. O gigante italiano poderia valorizar a experiência de Carvajal, enquanto não seria necessário pagar taxa de transferência pelo hexacampeão da Champions League. No entanto, por enquanto não há interesse concreto vindo de Milão.

Carvajal se despediu do Real Madrid no último verão europeu, após 23 anos. Ele passou pelas categorias de base do clube merengue e depois atuou por treze temporadas na equipe principal. Nesse período, o defensor disputou 450 partidas oficiais e conquistou nada menos que 27 títulos.

Após a saída, o espanhol recebeu propostas de, entre outros, Qatar, mas por enquanto deu preferência a uma nova aventura na Europa. Clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos também já foram ligados a ele anteriormente.

Carvajal, de todo modo, ainda não quer parar de jogar futebol. O ex-capitão do Real Madrid espera por um projeto que o agrade tanto esportiva quanto pessoalmente e, como jogador livre no mercado, também pode assinar contrato fora da janela regular de transferências.

Mundo Deportivo compara sua situação à de David Alaba. O austríaco também não encontrou imediatamente um novo clube no último verão europeu, depois de deixar o Real Madrid, mas ainda assim assinou com a Udinese após o fechamento da janela de transferências.