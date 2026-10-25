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Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Traduzido por

"Idiota!" Neymar causa polêmica após expulsão e faz graves acusações

Brasileirão
Neymar
Santos x Bahia
Santos
Bahia
R. Nestor

Neymar voltou a protagonizar uma polêmica, com direito a cartão vermelho, na partida contra o Bahia. Em seguida, fez acusações graves.

A confusão no jogo do Santos FC começou com uma disputa dura entre o astro brasileiro e o adversário Rodrigo Nestor. Neymar não gostou da entrada desnecessária de Nestor e atirou a bola na direção dele. Por isso, recebeu o cartão amarelo após pouco mais de meia hora de jogo.

Os dois jogadores discutiram acaloradamente. Neymar chegou a se desentender com o técnico do Bahia, Rogerio Ceni, e o empurrou. Pouco antes do início do segundo tempo, porém, os ânimos aparentemente ainda não haviam se acalmado, e a chamada regra Vinicius Junior acabou custando caro a Neymar.

Desde o incidente envolvendo Gianluca Prestianni no duelo da Liga dos Campeões contra Vini Jr., no qual o jogador do Benfica teria dirigido insultos racistas ao jogador do Real com a mão cobrindo a boca, a FIFA introduziu uma regrasegundo a qual um jogador que cobre a boca pode ser expulso com cartão vermelho.

Essa regra foi aplicada não apenas na Copa do Mundo, mas também no campeonato brasileiro. Depois que Neymar fez o gesto durante uma discussão com Nestor, foi expulso após uma breve revisão do VAR. O próprio Nestor havia chamado a atenção do árbitro para a infração de Neymar.

Na sequência, Neymar perdeu de vez o controle: tentou partir para cima do adversário e só foi contido a muito custo. Após a partida, o jogador de 34 anos ao menos pediu desculpas à torcida do Santos por seu comportamento, mas fez acusações graves contra Nestor no Instagram .

O que Neymer disse sobre a confusão com Nestor e sua expulsão?

"O que Nestor fez comigo hoje é algo muito sério. Essa regra foi criada para combater o racismo, e ele quis tirar vantagem no jogo porque coloquei a mão na frente da boca. Não disse uma palavra a ele", criticou.

Neymar admitiu que houve xingamentos, algo que, segundo ele, é normal no futebol. "Mas o que ele fez é muito sério. Se é uma regra contra o racismo, como ele pode fazer uma coisa dessas? É surreal. Estou triste com o que aconteceu. Ele foi muito traiçoeiro, sinceramente."

O jogador também ironizou o adversário por uma entrevista que ele deu após a partida sobre os incidentes. "Que tipo de exemplo ele quer dar? Ele falou de decência. Eu também sou decente, mas sou homem. O que você fez simplesmente não se faz", reclamou.

"Dei a um idiota a oportunidade de aparecer. Obrigado, Nestor. Vou conseguir dormir tranquilo, mas você, com seus joguinhos traiçoeiros, não vai conseguir", concluiu.

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

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