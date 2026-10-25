A confusão no jogo do Santos FC começou com uma disputa dura entre o astro brasileiro e o adversário Rodrigo Nestor. Neymar não gostou da entrada desnecessária de Nestor e atirou a bola na direção dele. Por isso, recebeu o cartão amarelo após pouco mais de meia hora de jogo.

Os dois jogadores discutiram acaloradamente. Neymar chegou a se desentender com o técnico do Bahia, Rogerio Ceni, e o empurrou. Pouco antes do início do segundo tempo, porém, os ânimos aparentemente ainda não haviam se acalmado, e a chamada regra Vinicius Junior acabou custando caro a Neymar.

Desde o incidente envolvendo Gianluca Prestianni no duelo da Liga dos Campeões contra Vini Jr., no qual o jogador do Benfica teria dirigido insultos racistas ao jogador do Real com a mão cobrindo a boca, a FIFA introduziu uma regrasegundo a qual um jogador que cobre a boca pode ser expulso com cartão vermelho.

Essa regra foi aplicada não apenas na Copa do Mundo, mas também no campeonato brasileiro. Depois que Neymar fez o gesto durante uma discussão com Nestor, foi expulso após uma breve revisão do VAR. O próprio Nestor havia chamado a atenção do árbitro para a infração de Neymar.

Na sequência, Neymar perdeu de vez o controle: tentou partir para cima do adversário e só foi contido a muito custo. Após a partida, o jogador de 34 anos ao menos pediu desculpas à torcida do Santos por seu comportamento, mas fez acusações graves contra Nestor no Instagram .

O que Neymer disse sobre a confusão com Nestor e sua expulsão?

"O que Nestor fez comigo hoje é algo muito sério. Essa regra foi criada para combater o racismo, e ele quis tirar vantagem no jogo porque coloquei a mão na frente da boca. Não disse uma palavra a ele", criticou.

Neymar admitiu que houve xingamentos, algo que, segundo ele, é normal no futebol. "Mas o que ele fez é muito sério. Se é uma regra contra o racismo, como ele pode fazer uma coisa dessas? É surreal. Estou triste com o que aconteceu. Ele foi muito traiçoeiro, sinceramente."

O jogador também ironizou o adversário por uma entrevista que ele deu após a partida sobre os incidentes. "Que tipo de exemplo ele quer dar? Ele falou de decência. Eu também sou decente, mas sou homem. O que você fez simplesmente não se faz", reclamou.

"Dei a um idiota a oportunidade de aparecer. Obrigado, Nestor. Vou conseguir dormir tranquilo, mas você, com seus joguinhos traiçoeiros, não vai conseguir", concluiu.