Ibrahimović: Esta seleção vai levar uma surra de todo mundo na Copa do Mundo

O astro sueco aposentado, Zlatan Ibrahimović, provou mais uma vez que não tem papas na língua quando se trata de expressar suas opiniões esportivas; Durante sua estadia atual nos Estados Unidos para acompanhar as disputas da Copa do Mundo de 2026, “O Sultão” fez uma avaliação direta e chocante das chances das seleções que disputam um dos grupos da Copa do Mundo.

Em declarações à rede “Fox Sports”, Ibrahimović falou sobre as perspectivas do Grupo 12, dizendo: “Temos neste grupo a Inglaterra e a Croácia... E como tenho raízes croatas, com certeza torço por eles. Temos também Gana, que possui muitos talentos, e vamos ver o que eles podem nos oferecer. E, por fim, há o Panamá e, infelizmente, acho que eles servirão de ‘saco de pancadas’, levando porrada de todo mundo neste grupo”.

O astro sueco continuou sua análise irônica e direta, afirmando que as duas vagas para a fase seguinte ficarão entre as duas potências europeias, acrescentando: “Inglaterra e Croácia vão disputar juntas o primeiro lugar. Gana pode conseguir dificultar as coisas para elas e roubar alguns pontos, mas não vejo nenhuma chance do Panamá ter um bom desempenho”.

Vale lembrar que as seleções da Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá disputam o Grupo 12 da Copa do Mundo, e os jogos deste grupo estão programados para começar na próxima quarta-feira, 17 de junho.