Ibrahim Maza de saída relâmpago? Bayer Leverkusen pode sofrer uma perda dolorosa

O Paris Saint-Germain escolheu o jogador de ataque de 20 anos como seu principal alvo, informou recentemente o jornalista argelino Brahim Hanifi. Segundo ele, o PSG quer contratar Maza "a qualquer custo".

Agora, a Sky traz novos detalhes e informa que o clube francês, com grande poder financeiro, pode tomar medidas concretas já no inverno para tirar Maza do Leverkusen. Segundo a emissora, o PSG vê Maza como possível substituto de Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma grave lesão no joelho.

O astro georgiano do ataque deve perder o restante da temporada após romper o ligamento cruzado contra o Barcelona na Liga dos Campeões. Enquanto isso, Maza chamou a atenção com boas atuações pelo Bayer 04 nesta temporada. Em 10 jogos oficiais, já soma três gols e três assistências.

Maza chegou ao Bayer Leverkusen como sucessor de Wirtz; Dembélé prevê Bola de Ouro

Com 24 jogos pela seleção, o jogador já havia brilhado por Argélia na Copa Africana de Nações na temporada passada, mas ficou sem participar de gols em quatro partidas na Copa do Mundo. Maza chegou do Hertha BSC no verão de 2025 por 12 milhões de euros como legítimo sucessor de Florian Wirtz, mas só engrenou de fato após a virada do ano.

Também por isso, ele foi indicado na última segunda-feira ao Troféu Kopa, concedido ao melhor jogador jovem do ano. Maza terminou em nono lugar. "É claro que estou orgulhoso. É um sonho para qualquer menino e qualquer menina estar presente e ser indicado em uma cerimônia como essa. Sou muito grato por isso", disse sobre sua participação na gala no Palladium Theatre, em Londres.

Um comentário do astro do PSG Ousmane Dembélé em uma publicação de Maza no Instagram sobre o evento também causou repercussão. "O próximo Bola de Ouro, se Deus quiser", escreveu Dembélé.

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Quais jogadores, além de Maza, estão na lista de alvos do PSG?

O contrato de Maza com o Leverkusen vai até 2030. Internamente, os dirigentes do Bayer, liderados por Simon Rolfes e Fernando Carro, estariam trabalhando em uma renovação antecipada com o jogador de 20 anos, que poderia lhe render um aumento salarial.

Enquanto isso, o PSG já teria comunicado seu interesse a Maza e à direção do clube. O Bayer, porém, ainda não se mostra impressionado. Até porque Maza não seria o único possível substituto de Kvaratskhelia na lista de alvos do bicampeão da Liga dos Campeões. O PSG também estaria de olho em Paris Brunner e Said El Mala, entre outros, e teria reservado um orçamento de 80 milhões de euros para transferências no inverno.

O técnico do PSG, Luis Enrique, ressaltou recentemente, porém, que o clube também poderia compensar internamente a longa ausência de Kvaratskhelia. Nesse sentido, os parisienses têm em Maghnes Akliouche e Mika Godts duas opções interessantes. Ao menos Godt aproveitou logo sua chance e, após entrar em campo, decidiu o grande jogo contra o Olympique Lyon na segunda-feira com uma assistência e um gol.



