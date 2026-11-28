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Atacante foi alvo de protestos durante a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Maracanã

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Hulk criticou as vaias e o arremesso de um copo por um torcedor do Fluminense durante a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na sexta-feira (27), no Maracanã. O atacante quase foi atingido pelo objeto e classificou o episódio como falta de respeito.

“Eu tenho 23 anos como profissional e nunca vi isso na minha vida: a torcida do seu próprio time jogar um copo em você. É uma falta de respeito”, afirmou após a partida.

O jogador começou o duelo no banco de reservas e entrou no lugar de Martinelli no segundo tempo, quando o Fluminense tinha um atleta a mais. Ele desperdiçou duas chances e, em outra oportunidade, parou em defesa do goleiro Otávio.

Na entrevista, Hulk também relembrou as críticas que recebeu no início de sua passagem pelo clube. Segundo o atacante, a desconfiança das arquibancadas afeta a confiança em campo.

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“Eu nunca vi um jogador ser vaiado com três jogos apenas. Isso, querendo ou não, com mais experiência que você tenha, pesa um pouco, porque a confiança no jogador é tudo”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de melhorar a relação com a torcida, o atacante afirmou que sua postura segue a mesma e destacou a importância de continuar trabalhando e agindo com profissionalismo.

Contratado pelo Fluminense no meio da temporada, Hulk vive altos e baixos com a camisa tricolor. Até agora, o atacante soma sete gols e sete assistências pelo clube.