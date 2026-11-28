Atacante foi alvo de protestos durante a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Maracanã
Hulk criticou as vaias e o arremesso de um copo por um torcedor do Fluminense durante a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na sexta-feira (27), no Maracanã. O atacante quase foi atingido pelo objeto e classificou o episódio como falta de respeito.
“Eu tenho 23 anos como profissional e nunca vi isso na minha vida: a torcida do seu próprio time jogar um copo em você. É uma falta de respeito”, afirmou após a partida.
O jogador começou o duelo no banco de reservas e entrou no lugar de Martinelli no segundo tempo, quando o Fluminense tinha um atleta a mais. Ele desperdiçou duas chances e, em outra oportunidade, parou em defesa do goleiro Otávio.
Na entrevista, Hulk também relembrou as críticas que recebeu no início de sua passagem pelo clube. Segundo o atacante, a desconfiança das arquibancadas afeta a confiança em campo.
“Eu nunca vi um jogador ser vaiado com três jogos apenas. Isso, querendo ou não, com mais experiência que você tenha, pesa um pouco, porque a confiança no jogador é tudo”, disse.
Questionado sobre a possibilidade de melhorar a relação com a torcida, o atacante afirmou que sua postura segue a mesma e destacou a importância de continuar trabalhando e agindo com profissionalismo.
Contratado pelo Fluminense no meio da temporada, Hulk vive altos e baixos com a camisa tricolor. Até agora, o atacante soma sete gols e sete assistências pelo clube.
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Sou um jornalista com experiência em cobertura esportiva e produção de conteúdos para a internet. Bacharel em jornalismo pelo Centro Universitário das Américas e pós-graduando em Jornalismo Digital, alio formação acadêmica sólida à paixão pelo esporte. Iniciei minha carreira no jornalismo esportivo ainda na faculdade, produzindo reportagens e matérias sobre futebol e outros esportes para diferentes plataformas digitais. Nascido em Itaquera, na zona leste de São Paulo, sempre busquei mostrar como o futebol vai muito além das quatro linhas, transformando realidades e conectando pessoas.Minha história com o futebol:
Minha relação com o futebol começou ainda na infância, assistindo a partidas ao lado do meu pai e frequentando os principais estádios do futebol paulista. Em paralelo, eu gostava de narrar jogos e apresentar programas esportivos como se estivesse em uma verdadeira rádio AM. Essa vivência alimentou minha paixão pelo esporte e me levou ao jornalismo, com o desejo de contar as histórias que o futebol cria dentro e fora de campo.Especialidades:
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