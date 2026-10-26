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حtrenches constante: anúncio da classificação dos candidatos à Bola de Ouro 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
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J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
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A. Hakimi
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O. Dembele
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F. Ruiz
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E. Haaland
L. Diaz
França
Espanha
England
Argentina
Portugal
Marrocos
Geórgia
Senegal
Brasil
Noruega
Colômbia

Conheça a classificação dos candidatos ao prêmio Bola de Ouro

A capital britânica, Londres, recebe nesta segunda-feira a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em meio à expectativa mundial pela revelação do vencedor do prêmio, com o anúncio dos nomes dos trinta indicados feito sucessivamente em ordem decrescente, até o início da cerimônia às nove da noite no horário de Meca.

As maiores estrelas do futebol disputam o prêmio, e o francês Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, o espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, e o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, estão entre os principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro.

Pela quinta vez na história do prêmio, serão considerados os resultados da temporada futebolística em vez do ano civil para definir o vencedor, sendo que o período no qual as conquistas dos jogadores são contabilizadas vai de 3 de agosto de 2025 até 19 de julho de 2026, de modo a incluir as principais competições e eventos que marcaram a temporada.

A revista "France Football", responsável pelo prêmio da Bola de Ouro, se prepara para anunciar a classificação dos indicados à Bola de Ouro, começando do trigésimo lugar até o primeiro.

Classificação dos indicados à Bola de Ouro 2026


Classificação

Jogador

Clube

Seleção

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

França

28

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

México

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern de Munique

França

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Díaz

Bayern de Munique

Colômbia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22




21




20




19




18




17




16




15




14




13




12




11




10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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