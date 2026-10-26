A capital britânica, Londres, recebe nesta segunda-feira a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em meio à expectativa mundial pela revelação do vencedor do prêmio, com o anúncio dos nomes dos trinta indicados feito sucessivamente em ordem decrescente, até o início da cerimônia às nove da noite no horário de Meca.
As maiores estrelas do futebol disputam o prêmio, e o francês Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, o espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, e o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, estão entre os principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro.
Pela quinta vez na história do prêmio, serão considerados os resultados da temporada futebolística em vez do ano civil para definir o vencedor, sendo que o período no qual as conquistas dos jogadores são contabilizadas vai de 3 de agosto de 2025 até 19 de julho de 2026, de modo a incluir as principais competições e eventos que marcaram a temporada.
A revista "France Football", responsável pelo prêmio da Bola de Ouro, se prepara para anunciar a classificação dos indicados à Bola de Ouro, começando do trigésimo lugar até o primeiro.
Classificação dos indicados à Bola de Ouro 2026
Classificação
Jogador
Clube
Seleção
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
França
28
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
México
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern de Munique
França
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Díaz
Bayern de Munique
Colômbia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1