Compartilhar Siga GOAL no Google

O chefe da arbitragem da Premier League, Howard Webb, defendeu a expulsão de Leny Yoro contra o Liverpool, horas depois de a FA anular o cartão vermelho recebido pelo zagueiro do Manchester United. Webb disse que “a maioria das pessoas consideraria essa uma decisão correta”. O áudio divulgado mostrou que, para o VAR, Alexander Isak “provavelmente” chegaria primeiro à bola.

Publicidade

Webb defende decisão de Barrott

Webb afirmou que o árbitro Sam Barrott acertou ao expulsar Yoro aos oito minutos da derrota por 4 a 0 em Anfield, no domingo, embora o United tenha vencido o recurso contra a expulsão indevida . Yoro recebeu o cartão vermelho por derrubar Isak quando o atacante avançava em direção ao gol.

Em participação no Match Officials Mic'd Up, Webb disse: “A dúvida, suponho, é se ele chegaria à bola antes de Lammens. Na hora, o árbitro avaliou o lance e entendeu que sim. Foi a decisão tomada por ele em campo.”

“Certamente não foi um erro claro”

Webb explicou que o VAR não considerou a decisão de campo um erro claro e evidente. “Não era algo claramente e evidentemente errado, então aquela decisão decisiva tomada em campo foi mantida”, afirmou.

“E acho que, de modo geral, a maioria das pessoas consideraria essa uma decisão correta, já que Isak avançava rapidamente em direção à bola. A outra interpretação é que Lammens poderia chegar primeiro, mas acho que isso é um pouco discutível. Certamente não foi um erro claro.”

Publicidade Publicidade

Áudio do VAR revela avaliação dos árbitros

O áudio divulgado mostrou o árbitro de vídeo John Brooks analisando se Isak chegaria à bola antes do goleiro Senne Lammens. “Em velocidade normal, Isak mantém o embalo e provavelmente chega à bola. Certamente não é claramente errado dizer que ele não chegaria. Então, acho que está confirmado o impedimento de uma clara oportunidade de gol”, disse Brooks.

Tópicos relacionados

O assistente do VAR Paul Howard concordou. Mauricio Pochettino, porém, havia ficado furioso com a decisão. Ele afirmou que, após um toque forte de Isak, a bola “não estava sob seu controle” e que o lance “nunca foi falta”.

Yoro está liberado para enfrentar o Brentford

Com o recurso aceito, Yoro está disponível para o confronto de sábado contra o Brentford, pela Premier League, em Old Trafford. A comissão independente da FA divulgará posteriormente os fundamentos da decisão por escrito.

Publicidade

As declarações de Webb, no entanto, dificilmente encerrarão o debate sobre uma das decisões mais controversas da temporada.