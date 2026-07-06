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Egypt Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Hossam Hassan sobre a polêmica em torno da intervenção de Trump para anular a pena do atacante dos EUA: uma pergunta maliciosa

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Messi
H. Hassan
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
F. Balogun
Argentina
Egito
EUA
Bélgica

Não há lugar para o medo no dicionário dos faraós

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, iniciou sua declaração com uma mensagem contundente antes do aguardado confronto contra a Argentina, afirmando que os “Faraós” não entrarão em campo para se defender ou esperar o que o atual campeão fará, mas buscarão impor sua personalidade e seu estilo dentro do campo, independentemente da força do adversário ou do valor de suas estrelas, com destaque para Lionel Messi.

O Estádio de Atlanta sediará, amanhã, terça-feira, o tão aguardado confronto entre as seleções do Egito e da Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez na história com o sistema de co-sede entre os Estados Unidos, o Canadá e o México.

Hossam Hassan afirmou, durante a coletiva de imprensa sobre a partida: “O intervalo entre as duas partidas foi curto, e as condições climáticas foram adversas, o que levou ao cancelamento do treino, mas sabemos muito bem como lidar com tais circunstâncias. Antes do torneio, nos preocupamos em preparar fisicamente os jogadores para suportar a pressão, além de aplicarmos os programas de recuperação da maneira correta”.

Ele acrescentou: “Todo o respeito ao adversário, que é uma grande seleção, mas nosso foco está em nós mesmos e no trabalho que realizamos. Hoje realizamos o primeiro treino após a partida contra a Austrália e trabalhamos em conjunto; estou satisfeito com os preparativos, embora esteja ciente da dificuldade da partida e de sua importância nas oitavas de final, e todos os jogadores estão prontos”.

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Alegaria para o povo egípcio e o mundo árabe

E continuou: “Viemos para a Copa do Mundo preparados para enfrentar todas as seleções, quanto mais a Argentina, que conta com um ícone como Lionel Messi? Mas não pensamos no adversário de forma negativa, pois isso não seria do nosso interesse. O que nos importa é impor nosso estilo em campo e jogar do nosso jeito, sem nos preocuparmos com o nome do adversário. Mesmo nos jogos amistosos contra o Brasil e a Espanha, não nos preocupamos com o nome do adversário, pois nosso maior objetivo é alegrar o povo egípcio, o mundo árabe e a África, que representamos”.

E completou: “A Copa do Mundo não acontece com frequência para jogadores ou treinadores, e esta é uma oportunidade maravilhosa para os jogadores egípcios provarem seu valor e conquistarem o lugar que merecem, especialmente porque demoramos a aparecer nesse nível em muitas ocasiões, mas estamos buscando compensar isso agora”.

Eu traço as linhas gerais... e cada um faz o seu trabalho

E comentou sobre a imagem em que Mahmoud Selim aparece mostrando aos jogadores trechos específicos de Kylian Mbappé antes dos pênaltis, dizendo: “Temos uma comissão técnica integrada, e cada um desempenha seu papel. Eu traço as linhas gerais e peço aos analistas de desempenho que preparem vídeos específicos sobre o adversário; é natural que os jogadores os assistam, seja para analisar os movimentos dos goleiros ou os diversos aspectos técnicos. Cada um faz o seu trabalho dentro do sistema.”

E acrescentou: “Conquistei muito como jogador e estou feliz com o que realizei, mas minha felicidade é ainda maior por dar continuidade a essa trajetória como técnico e concretizar as ambições com as quais sonhava quando jogava por uma grande seleção como a do Egito. Essa é a situação natural da nossa seleção, e queremos provar ao mundo que somos uma grande equipe, com estrelas como Mohamed Salah e Omar Marmoush, além de muitos talentos que surgirão nos próximos tempos”.

E enfatizou: “Considerei a Copa Africana das Nações uma etapa de preparação e qualificação para apresentarmos o nosso melhor nível na Copa do Mundo, e garanto que participar da Copa do Mundo como técnico é muito mais difícil do que participar como jogador, pois o técnico assume a responsabilidade por toda a equipe”.

Não sei o motivo desse protesto!

Sobre as objeções da mídia argentina em relação à arbitragem antes da partida, ele disse: “Não sei o motivo desse protesto. Já fomos privados de dois pênaltis contra a Bélgica e não protestamos; respeitamos a arbitragem, assim como respeitamos o adversário, e qualquer parte tem o direito de protestar, mas isso não nos diz respeito”.

E acrescentou: “Aproveitamos os últimos três dias da melhor maneira possível para nos recuperarmos. Temos nosso próprio estilo e estudamos bem o adversário, mas nosso objetivo é impor nossa identidade em campo. A Argentina é a atual campeã e merece todo o respeito, mas vamos jogar do nosso jeito; quanto mais forte for o adversário, maior será nossa vontade de nos empenhar e dar o nosso melhor”.

Essa é uma pergunta capciosa

Sobre a polêmica em torno da intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para anular a punição de expulsão do atacante americano Folarin Balugun, o que lhe permitiu jogar contra a Bélgica nas oitavas de final, Hossam Hassan sorriu e disse: “Essa é uma pergunta capciosa”.

E acrescentou: “Mas o lema da Federação Internacional de Futebol (FIFA) é o jogo limpo, e respeitamos todas as suas decisões. Tínhamos um jogador suspenso, Muhannad Lashin, devido a um cartão que considero imerecido, e ele ficou de fora da partida contra a Austrália; sua ausência teve um impacto claro, apesar de eu sempre enfatizar a importância de todos os jogadores”.

Ele concluiu suas declarações dizendo: “Eu esperava que o recurso que apresentamos fosse aceito, e sempre presumo boa-fé. Faremos o que nos cabe dentro de campo, respeitaremos as decisões da FIFA e espero que elas sejam justas e benéficas para todos”.

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