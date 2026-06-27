Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, afirmou não estar preocupado com as ausências dos Faraós diante da Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em declarações à rede de TV “BeIN Sports”, Hossam Hassan disse: “Parabenizo o povo egípcio, o mundo árabe e a África, pois os representamos na Copa do Mundo, e dedico meus parabéns à torcida egípcia em todo o mundo e aos torcedores no Egito que preferiram ficar acordados para acompanhar a partida”.

Ele acrescentou: “Graças a Deus pela classificação; por pouco não ficamos em primeiro lugar no grupo por diferença de gols”.

E continuou: “Estávamos controlando bem a partida, não fosse a perda de um jogador após a lesão de Ahmed Fattouh, mas alcançamos uma conquista: a seleção egípcia alegrou sua torcida e o mundo árabe ao chegar à próxima fase”.

E continuou: “Vamos dar o nosso melhor na partida e tomar as medidas necessárias para o próximo jogo, apesar das lesões e da suspensão de Muhannad Lashin... Mesmo que percamos seis jogadores, temos um elenco de 26 jogadores prontos”.

E acrescentou: “Ainda não sabemos a natureza da lesão de Salah antes do exame, mas ele sentiu algo e por isso pediu para ser substituído durante a partida. Vamos verificar sua lesão e o estado de Ahmed Fattouh, e espero o retorno de Hamdi Fathi na próxima partida”.

E continuou: “Mas, em qualquer caso, digo a todos que tenho comigo na seleção (dos monstros) e que corresponderemos às expectativas deles. Não estou preocupado com as ausências e convido todos a serem otimistas, pois não tenho medo e confio em todos os jogadores dos Faraós”.

E concluiu: “Enfrentamos a Espanha e a Arábia Saudita mesmo com as ausências, e sofremos com lesões nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas garanto a todos que a situação da seleção está bem; se eu me preocupasse com as ausências, não seria adequado ser técnico do Egito”.

A seleção egípcia garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após um empate positivo com o Irã por 1 a 1, na terceira rodada da fase de grupos.

Mahmoud Saber abriu o placar para o Egito aos cinco minutos, após um chute de Mohamed Salah que bateu na defesa iraniana. O goleiro saiu para afastar a bola, que chegou aos pés de Mahmoud Saber, que chutou com força, fazendo a bola passar entre as pernas do goleiro iraniano e entrar no gol.

O árbitro marcou pênalti contra o Egito aos 9 minutos, depois que Mohamed Abdel Moneim, zagueiro egípcio, errou um passe e acabou acertando o pé do atacante Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu com maestria o chute de Tarmi.

A seleção iraniana marcou o gol de empate após um chute forte de Milad Mohammadi de dentro da área, defendido por Mustafa Shubair, mas a bola rebateu para a esquerda, onde Ramin Rezaian completou para o fundo da rede.