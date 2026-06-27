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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Hossam Hassan: Salah está lesionado... e não temo as ausências contra a Austrália

H. Hassan
M. Salah
M. Lasheen
H. Fathi
Egito
República Islâmica do Irã
Austrália
Copa do Mundo
Egito
Irã
Austrália

Confiança absoluta

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, afirmou não estar preocupado com as ausências dos Faraós diante da Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em declarações à rede de TV “BeIN Sports”, Hossam Hassan disse: “Parabenizo o povo egípcio, o mundo árabe e a África, pois os representamos na Copa do Mundo, e dedico meus parabéns à torcida egípcia em todo o mundo e aos torcedores no Egito que preferiram ficar acordados para acompanhar a partida”.

Ele acrescentou: “Graças a Deus pela classificação; por pouco não ficamos em primeiro lugar no grupo por diferença de gols”.

E continuou: “Estávamos controlando bem a partida, não fosse a perda de um jogador após a lesão de Ahmed Fattouh, mas alcançamos uma conquista: a seleção egípcia alegrou sua torcida e o mundo árabe ao chegar à próxima fase”.

E continuou: “Vamos dar o nosso melhor na partida e tomar as medidas necessárias para o próximo jogo, apesar das lesões e da suspensão de Muhannad Lashin... Mesmo que percamos seis jogadores, temos um elenco de 26 jogadores prontos”.

E acrescentou: “Ainda não sabemos a natureza da lesão de Salah antes do exame, mas ele sentiu algo e por isso pediu para ser substituído durante a partida. Vamos verificar sua lesão e o estado de Ahmed Fattouh, e espero o retorno de Hamdi Fathi na próxima partida”.

E continuou: “Mas, em qualquer caso, digo a todos que tenho comigo na seleção (dos monstros) e que corresponderemos às expectativas deles. Não estou preocupado com as ausências e convido todos a serem otimistas, pois não tenho medo e confio em todos os jogadores dos Faraós”.

E concluiu: “Enfrentamos a Espanha e a Arábia Saudita mesmo com as ausências, e sofremos com lesões nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas garanto a todos que a situação da seleção está bem; se eu me preocupasse com as ausências, não seria adequado ser técnico do Egito”.

A seleção egípcia garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após um empate positivo com o Irã por 1 a 1, na terceira rodada da fase de grupos.

Mahmoud Saber abriu o placar para o Egito aos cinco minutos, após um chute de Mohamed Salah que bateu na defesa iraniana. O goleiro saiu para afastar a bola, que chegou aos pés de Mahmoud Saber, que chutou com força, fazendo a bola passar entre as pernas do goleiro iraniano e entrar no gol.

O árbitro marcou pênalti contra o Egito aos 9 minutos, depois que Mohamed Abdel Moneim, zagueiro egípcio, errou um passe e acabou acertando o pé do atacante Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu com maestria o chute de Tarmi.

A seleção iraniana marcou o gol de empate após um chute forte de Milad Mohammadi de dentro da área, defendido por Mustafa Shubair, mas a bola rebateu para a esquerda, onde Ramin Rezaian completou para o fundo da rede.

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