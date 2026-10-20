Em sua primeira reação à punição imposta pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, fez uma declaração surpreendente ao classificar sua suspensão como "uma honra para mim", numa postura que reflete sua firmeza após os acontecimentos registrados no confronto entre o Egito e a Argentina na Copa do Mundo de 2026.

A Federação Egípcia de Futebol recebeu as decisões da Comissão Disciplinar da Fifa a respeito das punições aplicadas a Hossam Hassan e a seu irmão Ibrahim Hassan, gerente da seleção, além do jogador Mostafa Zico, sendo decidida a suspensão dos gêmeos por 3 partidas cada um, enquanto Zico foi suspenso por 5 partidas, além da imposição de multas financeiras ao trio num total de 60 mil dólares.

Hossam Hassan afirmou, em declarações exclusivas ao site egípcio "Yalla Kora", comentando a decisão de sua suspensão: "É uma honra para mim", acrescentando: "Deixo as coisas nas mãos de Deus Todo-Poderoso, e veremos o que acontecerá no futuro".

As punições vieram em decorrência das declarações que se seguiram ao confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a derrota do Egito pelo placar de 3 a 2, em meio a acusações feitas pelo lado egípcio à Fifa e à equipe de arbitragem de favorecimento à seleção argentina.

Em virtude da decisão, Hossam Hassan, Ibrahim Hassan e Mostafa Zico ficarão de fora das duas partidas da seleção do Egito contra o Malawi, marcadas para o próximo mês de novembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Os gêmeos Hassan também ficarão de fora da primeira partida do Egito em março de 2027 contra Angola, para cumprir a pena de suspensão. Já Mostafa Zico terá seu período de ausência estendido até o próximo mês de junho, o que significa seu afastamento das quatro partidas restantes da seleção do Egito nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, além de outra partida, de acordo com a punição anunciada.