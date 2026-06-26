Hossam Hassan envia uma mensagem a Abu Treika antes do confronto contra o Irã

O técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan, enviou uma mensagem ao ex-jogador dos Faraós, Mohamed Abu Treika, durante uma entrevista à rede “BeIN Sports”, na qual o lenda do Al-Ahly trabalha.

Hossam Hassan disse: “Meus cumprimentos a todos no estúdio, mas especialmente a Mohamed Abu Treika, que é um irmão querido e especial para mim, e fiquei muito feliz com a participação dele quando jogamos juntos na Copa Africana das Nações de 2006”.

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E o técnico dos Faraós continuou: “Agradeço a Abu Treika pelo apoio e pelo carinho que demonstra pela seleção egípcia”.

A seleção egípcia se prepara atualmente para enfrentar o Irã, amanhã de manhã, sábado, horário de Greenwich, na terceira rodada das disputas do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

O Egito chega à partida na liderança do grupo, com 4 pontos, conquistados com um empate contra a Bélgica (1 a 1) na primeira rodada e uma vitória sobre a Nova Zelândia (3 a 1) na segunda.

Já a Irã ocupa o segundo lugar com dois pontos, à frente da Bélgica, que está em terceiro com o mesmo número de pontos, mas com menor saldo de gols, enquanto a Nova Zelândia está na última posição da tabela com um ponto.