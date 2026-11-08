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Um incidente assustador ofuscou o clássico do norte da Noruega neste domingo, quando parte de uma arquibancada cedeu e torcedores caíram pela estrutura. O confronto da Eliteserien entre Tromso e Bodo/Glimt teve de ser interrompido enquanto equipes de emergência se dirigiam ao local para atender as pessoas atingidas pelo desabamento.

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Caos no Alfheim Stadion

O aguardado confronto da Eliteserien entre Tromso e Bodo/Glimt tomou um rumo assustador aos 41 minutos, quando parte do setor visitante cedeu repentinamente. Enquanto torcedores cantavam e pulavam, o piso sob seus pés desabou, provocando cenas de pânico no Alfheim Stadion. A partida foi imediatamente interrompida pela arbitragem às 15h12, quando o placar ainda estava em 0 a 0. Equipes médicas e policiais atravessaram o campo às pressas para chegar à área afetada, atrás do gol.

Testemunhas descreveram o momento aterrorizante em que a estrutura da arquibancada pareceu ceder de uma vez. Andrine Moen, que estava entre os torcedores, falou à imprensa sobre a experiência. “Nós nos levantamos e pulamos ao som de um canto da torcida. Então o piso desabou, e a fileira à nossa frente se partiu em duas”, relatou ao RMC Sport. “Pelo menos duas pessoas caíram pelo piso, mas não sabemos de que altura elas caíram nem quantas eram ao todo.”

Feridos e resposta de emergência

Logo após o desabamento, o setor, que abrigava aproximadamente 600 torcedores visitantes, foi evacuado por precaução. Dirigentes do Bodo/Glimt agiram rapidamente para divulgar informações sobre o estado dos torcedores que haviam viajado para a partida. “Até cinco pessoas caíram pelo piso, e uma foi levada ao hospital”, disse Simen Pedersen, porta-voz do Glimt, ao veículo local VG, segundo citação do The Sun. Segundo as informações divulgadas, Pedersen confirmou que a pessoa levada ao hospital estava consciente enquanto recebia atendimento.

A polícia local já confirmou que abrirá uma investigação formal para apurar como uma falha tão grave pôde ocorrer em um evento esportivo da primeira divisão. A área do estádio envolvida no incidente foi interditada pelo restante do dia, obrigando os torcedores visitantes a mudar de setor. Após uma paralisação de quase uma hora, decidiu-se retomar a partida às 16h, a partir dos 43 minutos. Pouco depois de os jogadores voltarem ao campo, o atacante Ola Brynhildsen colocou o Bodo/Glimt em vantagem por 1 a 0.

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A trajetória continental do Bodo/Glimt

O incidente em uma partida do campeonato nacional ocorre em um período de grande destaque para o Bodo/Glimt, que se tornou uma das histórias mais interessantes do futebol europeu. Representante de uma pequena cidade de apenas 50 mil habitantes, o clube saiu de um acesso em 2017 para conquistar quatro dos últimos seis títulos do Campeonato Norueguês sob o comando de Kjetil Knutsen. O sucesso levou a equipe à fase de liga da Champions League reformulada, na qual enfrentou alguns dos maiores nomes do continente, incluindo o Napoli, para quem perdeu por um apertado 4 a 3.

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Apesar do domínio no cenário nacional, o campeão norueguês tem encontrado dificuldades na principal competição europeia nesta temporada, com apenas uma vitória em quatro partidas. Atualmente, ocupa as últimas posições da tabela de 36 equipes e tem uma tarefa difícil para se classificar aos playoffs, com confrontos contra Manchester City e Atletico Madrid ainda por disputar.