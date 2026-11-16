Horas após se separar da esposa, vídeo apagado de Neuer levanta questionamentos

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Um vídeo raro de Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, ao lado do filho Luca, teve grande repercussão nas redes sociais, mas a aparição pública dos dois aconteceu em um momento que chamou atenção, aumentando os questionamentos sobre as circunstâncias da divulgação do vídeo e sua origem.

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O curioso é que Neuer, campeão da Copa do Mundo de 2014, não tomou a iniciativa de publicar o vídeo. Ele apareceu nas imagens atendendo a um pedido de um dirigente de um clube brasileiro, que depois tomou a decisão surpreendente de apagá-lo de sua conta no Instagram, embora o vídeo já tivesse se espalhado amplamente.

A história começou no sábado, quando Alexandre Mattos, CEO do Santos, publicou um vídeo curto em seu perfil pessoal no Instagram, que tem cerca de 545 mil seguidores, no qual o goleiro do Bayern de Munique envia uma mensagem de saudação a Noah, filho do dirigente brasileiro.

Na mensagem, reproduzida pelo jornal Bild, Neuer disse: "Olá, Noah, aqui é o Manuel. Prazer em te conhecer. Olá! Mando um abraço da Alemanha. Bom dia", em um gesto carinhoso com a criança.

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O goleiro alemão não se limitou à saudação. Ele apareceu segurando o filho Luca, de dois anos, o mais velho de seus dois filhos, e, apontando para ele durante o vídeo, disse: "Um beijo do Luca também". O pequeno sorriu e acenou para a câmera, repetindo: "Olá!".

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O vídeo repercutiu rapidamente entre torcedores na Alemanha, no Brasil e em outros países e foi compartilhado por diversos perfis nas redes sociais, em meio a comentários positivos que celebraram o raro momento em família. Seguidores também chamaram atenção para a evidente semelhança entre Neuer e o filho pequeno.

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O vídeo ganhou ainda mais atenção pelo momento em que surgiu: poucas horas depois de uma reportagem exclusiva do jornal alemão Bild revelar a separação de Neuer e sua esposa, Anika, de 26 anos, uma reviravolta surpreendente na vida pessoal do goleiro do Bayern de Munique.

Em outras reportagens, o jornal já havia detalhado a separação, apontando que o goleiro alemão já deixou a casa, pouco tempo depois do nascimento de seu segundo filho. Há ainda informações de que o assunto vinha sendo discutido no vestiário do Bayern de Munique.

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Mas o desdobramento mais marcante da história do vídeo veio quando Mattos decidiu removê-lo de sua conta no Instagram, mesmo com as imagens já tendo se espalhado para além de seu perfil e alcançado públicos de diferentes países. Segundo o Bild, o dirigente brasileiro tomou a decisão por conta própria, depois de repensar o tipo de conteúdo que deseja publicar em seu perfil pessoal, e optou por restringi-lo a assuntos profissionais e de trabalho, sem abordar outros temas. Foi isso que o levou a apagar a mensagem de Neuer, mas a medida não impediu que o vídeo continuasse circulando, já que ele já havia se espalhado.

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