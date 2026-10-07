O tradicional clube argentino River Plate não perdeu a oportunidade de homenagear a lenda Lionel Messi em sua última partida com a Albiceleste, disputada na manhã desta quarta-feira contra o Benin, na qual ele contribuiu para a vitória por 3 a 0 ao marcar um pênalti.

O clube argentino presenteou Lionel Messi com uma placa comemorativa, uma camisa e um cartão de sócio honorário do River Plate, segundo publicou o site argentino Infobae.

Stéfano Di Carlo, presidente do clube, prestou essa homenagem minutos antes da última partida de Messi com a seleção argentina, no vestiário do estádio Monumental.

O River Plate escreveu em sua conta oficial no X: "Obrigado, capitão".

O cartão de sócio, impresso no domingo, 4 de outubro, carrega um detalhe único. Em vez do número de sócio habitual, nele está escrito "ARG1812022", data da final da Copa do Mundo do Catar, na qual a Argentina venceu a França nos pênaltis para conquistar sua terceira estrela.

Messi também recebeu a camisa de número 10 do River Plate, com seu nome.

Vale lembrar que Messi poderia ter jogado pelo River Plate, quando deixou o Newell's Old Boys por eles não terem condições de arcar com os custos de seu tratamento contra a deficiência do hormônio de crescimento. Ele passou por um teste e brilhou, mas acabou se transferindo para o Barcelona, onde escreveu os capítulos mais importantes de sua lenda.