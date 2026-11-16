Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A seleção da Holanda sofreu uma derrota arrasadora para a Alemanha na noite de segunda-feira, pela Liga das Nações. A equipe comandada pelo técnico Xavi Hernández foi humilhada por 5 a 0 no Olympiastadion, em Berlim, e não conseguiu oferecer resistência, sobretudo no segundo tempo. Florian Wirtz foi o grande destaque dos alemães, com dois gols. Mesmo assim, a Holanda avança às quartas de final da Liga das Nações como segunda colocada do Grupo 2 da Liga A, atrás da Alemanha. Foi a maior derrota holandesa para os alemães desde 1957, quando o placar foi de 7 a 0.

A Holanda começou o confronto com os vizinhos do leste, marcado pela rivalidade, com praticamente a mesma escalação usada contra a Grécia. A única ausência foi Frenkie de Jong, com uma lesão leve, o que abriu espaço para Quinten Timber entre os titulares. Antes da partida, Xavi já havia alertado para a qualidade da Alemanha, que, sob o comando de Jürgen Klopp, precisava fazer de tudo para chegar às quartas de final da Liga das Nações.

Desde os primeiros minutos, ficou claro que a Holanda enfrentaria um jogo completamente diferente daquele disputado dias antes em Amsterdã. Com vários jogadores, a Alemanha pressionou a saída de bola holandesa, obrigando o goleiro Bart Verbruggen a recorrer com frequência aos lançamentos longos. A Holanda tentou criar perigo nos contra-ataques com a velocidade de Cody Gakpo, Donyell Malen e Crysencio Summerville, mas quase não conseguiu testar a defesa alemã.

Ainda assim, a Holanda teve uma ótima chance de abrir o placar na metade do primeiro tempo. Summerville lançou Gakpo em profundidade. O atacante driblou seu marcador e tentou encontrar Malen na segunda trave, mas o cruzamento saiu forte demais. Malen calculou mal o salto e cabeceou para fora.

Publicidade Publicidade

Do outro lado, Derry Scherhant começou a se destacar. O atacante do SC Freiburg acertou a trave com uma bela finalização aos 32 minutos e, nove minutos depois, marcou. Scherhant cortou Denzel Dumfries com facilidade e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para Verbruggen. A Alemanha foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Tópicos relacionados

Após o intervalo, a Holanda deu a impressão inicial de que ainda poderia voltar ao jogo. Aos 48 minutos, Dumfries apareceu na segunda trave, mas cabeceou um cruzamento por cima do gol de Marc-André ter Stegen. Gakpo também teve uma chance de finalizar, mas o goleiro alemão defendeu. Em seguida, a Alemanha assumiu definitivamente o controle da partida.

Aos 60 minutos, a situação da Holanda se complicou de vez. Dumfries perdeu a bola em uma posição perigosa, e Wirtz aproveitou o erro sem piedade: acertou um chute potente de longe, que bateu na parte interna da trave antes de entrar. Apenas cinco minutos depois, Nico Schlotterbeck ampliou a vantagem ao marcar de cabeça em uma jogada de bola parada, apesar da presença de vários defensores holandeses.

Publicidade

A Alemanha estava longe de parar por ali. Aos 71 minutos, Wirtz aproveitou os enormes espaços na defesa holandesa e finalizou de perto. A bola bateu no travessão e entrou: 4 a 0. O técnico Xavi tentou mudar o rumo da partida com as entradas de Justin Kluivert, Mexx Meerdink e Ian Maatsen, entre outros, mas a Holanda não chegou a ameaçar diminuir a diferença.

Seis minutos após o quarto gol alemão, a humilhação ficou completa. Depois que uma tentativa anterior da Alemanha acertou a trave, Brajan Gruda só precisou empurrar a bola de perto para o gol vazio. O 5 a 0 provocou uma frustração visível em Verbruggen, que reuniu os companheiros e deixou clara sua insatisfação com a atuação defensiva.

Publicidade

Para Xavi, a goleada é um choque de realidade particularmente doloroso, sobretudo porque a Holanda havia vencido a Grécia por 7 a 0 poucos dias antes. A equipe mais uma vez não conseguiu superar uma seleção de ponta e viu seus problemas defensivos expostos da forma mais dura. Apesar da goleada, a vaga nas quartas de final da Liga das Nações não foi ameaçada, mas o técnico tem muito em que pensar antes da fase eliminatória.