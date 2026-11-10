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A Holanda sofreu dois desfalques importantes antes de seus jogos decisivos pela Liga das Nações: Virgil van Dijk e Brian Brobbey deixaram a seleção. A federação holandesa de futebol confirmou que nenhum dos dois tem condições de jogar, apesar de ambos terem entrado em campo por seus respectivos clubes no domingo.

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Holanda sofre duas baixas por lesão

Van Dijk e Brobbey oficialmente deixaram a convocação da seleção antes dos dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações. A federação holandesa de futebol (KNVB) confirmou a notícia na segunda-feira. Em um breve comunicado, informou que nenhum dos dois jogadores tem condições físicas de participar da próxima pausa para jogos de seleções.

As duas baixas representam, sem dúvida, um duro golpe para a preparação da equipe. A Holanda fica com um elenco reduzido a 23 jogadores, já que a comissão técnica da seleção optou por não convocar substitutos imediatos para a dupla.

Van Dijk desfalca a seleção após vitória do Liverpool

A notícia dos problemas físicos de Van Dijk causa certa surpresa, dada sua intensa sequência de jogos pelo clube. O zagueiro atuou durante os 90 minutos na vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Crystal Palace pela Premier League na tarde de domingo.

Antes de deixar a convocação repentinamente, Van Dijk mantinha um histórico físico impecável na competição nacional. O defensor disputou todos os minutos da campanha do Liverpool na Premier League nesta temporada.

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Sua ausência será muito sentida no vestiário da Holanda. Recentemente, ele alcançou uma marca pessoal importante pela seleção principal: completou 100 partidas na vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia no início de outubro.

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Brobbey sofre novo revés físico

Assim como o capitão da seleção, Brobbey também entrou em campo pelo clube no fim de semana antes de deixar a convocação. O atacante participou da importante vitória do Sunderland por 1 a 0 sobre o Chelsea no domingo, mas também não tem condições de se apresentar à seleção.

Este é o mais recente revés frustrante em uma campanha pela seleção marcada por interrupções para o atacante. Brobbey começou como titular no empate por 1 a 1 com a Alemanha, no início da campanha na Liga das Nações, em setembro.

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No entanto, ele precisou sair de campo por lesão pouco depois dos 30 minutos daquela partida. A saída precoce fez com que perdesse os dois jogos seguintes contra a Sérvia e o confronto anterior com a Grécia. Agora, terá de ficar de fora novamente.

Confrontos decisivos na Liga das Nações se aproximam

Apesar dos desfalques do capitão e de uma importante opção de ataque, a Holanda precisa se reorganizar rapidamente. A seleção se prepara para encerrar sua campanha no Grupo A da Liga das Nações com dois confrontos de grande importância na próxima semana.

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O elenco, agora com 23 jogadores, primeiro receberá a Grécia em Amsterdã na noite de sexta-feira. A equipe buscará os três pontos diante de sua torcida para ganhar confiança. Depois do jogo em casa, a delegação holandesa seguirá imediatamente para Berlim. A Holanda enfrentará a Alemanha na noite de segunda-feira para encerrar sua participação na fase de grupos, em um duelo que promete ser um exigente teste tático.