Uli Hoeneß, presidente de honra do clube alemão Bayern de Munique, dirigiu duras críticas ao jovem talento Lennart Karl, exigindo que ele tenha humildade e se concentre na evolução do seu nível, diante da redução de suas participações após a lesão na coxa esquerda, que o afastou da disputa com a seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o que a rede "Sky Sport" divulgou a partir do jornal alemão "Welt am Sonntag", Hoeneß pretende ter uma conversa séria com o jogador de 18 anos, manifestando sua preocupação com o fato de ele receber uma proteção excessiva, e ressaltando que os jogadores jovens precisam de pressão para evoluir e provar suas capacidades.

Hoeneß afirmou: "Pretendo ter uma conversa séria com ele. Ele está muito longe de ser um superastro; os jogadores jovens precisam de humildade".

E acrescentou: "Os jogadores jovens também precisam de pressão. Não sei se é bom que Lennart Karl receba uma proteção excessiva o tempo todo".

Essas críticas surgiram depois que Karl teve dificuldade em recuperar o nível que apresentou na temporada passada, quando marcou 9 gols e deu 8 assistências com a camisa do Bayern de Munique, antes de sofrer uma lesão na coxa esquerda durante os treinos, uma semana antes do início da Copa do Mundo de 2026, ficando privado de participar do torneio com a seleção alemã.

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Desde o seu retorno, o jovem ponta não teve oportunidades de participação regulares, tendo disputado apenas 267 minutos em 9 partidas nesta temporada, nas quais marcou um gol, à espera de recuperar o nível que fez dele um dos talentos emergentes mais destacados do time bávaro.

Karl havia chamado a atenção em outubro de 2025, depois de se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Bayern de Munique na história da Liga dos Campeões da Europa, aos 17 anos e 242 dias, durante a vitória sobre o Club Brugge por 4 a 0, e também recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, que marcou sua primeira participação como titular com o time no torneio.

Sua ascensão rápida provocou comparações com o argentino Lionel Messi e com seu companheiro francês Michael Olise, mas Hoeneß rejeitou considerar essas comparações úteis para o jogador, dizendo que a diferença entre Karl e Olise ainda é grande.

Nesse contexto, o jornal alemão "Bild" mencionou que há preocupações dentro do clube em relação ao grau de concentração do jogador no futebol, em meio a críticas relacionadas à sua grande presença nas redes sociais e às suas aparições públicas ao lado de sua namorada influenciadora.