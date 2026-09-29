No contrato de trabalho do espanhol de 38 anos, válido até 2028, há, segundo a informação, uma cláusula que poderia justamente abrir a porta para esses três gigantes, todos ex-clubes do jogador Fabregas. De acordo com a reportagem, a multa rescisória fixada seria apenas "simbólica".

Na Catalunha, Fabregas já estaria supostamente na lista de nomes considerados caso a era de Hansi Flick chegue ao fim. O técnico alemão havia indicado, ao renovar seu contrato até 2028, que esse compromisso poderia ser sua última passagem pelo futebol profissional. Assim, para o Barcelona, Fabregas surge como uma opção natural para o futuro.

Fabregas já havia despertado o interesse de gigantes europeus no passado. No verão de 2025, além do RB Leipzig, também o finalista da Liga dos Campeões Inter de Milão procurou o então recém-promovido Como.

O presidente do Como, Mirwan Suwarso, porém, tratou de barrar publicamente qualquer intenção de saída na época: "Fomos procurados por vários clubes, mas nossa posição segue a mesma: queremos continuar crescendo e trabalhando juntos. E assim continuará. Esta é a história", disse Suwarso, segundo o diário La Repubblica.

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Cesc Fabregas escreve uma história de sucesso com o Como 1907

O próprio Fabregas, que no clube às margens do Lago de Como não está apenas à beira do campo, mas também detém participações, reforçou na ocasião: "Comecei com este clube porque pensava em um projeto de longo prazo. Não quero encerrar minha carreira em um clube em que há um projeto por um ou dois anos, e depois tudo acaba. Eu realmente acredito no projeto de longo prazo do Como, cheguei aqui como jogador e estou muito, muito feliz, porque aqui posso trabalhar da forma que quero."

Até aqui, os resultados têm dado mais do que razão a Fabregas. Depois do décimo lugar no primeiro ano após o acesso, a equipe terminou a temporada passada no apagar das luzes na surpreendente quarta colocação, que garantiu vaga na Liga dos Campeões.

Não é de se estranhar, portanto, que Fabregas tenha voltado a ter numerosos interessados no verão passado. Manchester City, Real Madrid e Bayer Leverkusen, por exemplo, foram ligados a ele.