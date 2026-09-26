O Heracles Almelo fez excelente negócio neste sábado na Keuken Kampioen Divisie. O líder venceu o Vitesse com autoridade por 2 a 0 e, com isso, aproveitou da melhor forma a derrota do Almere City FC no dia anterior. MVV Maastricht, Roda JC, NAC Breda e FC Emmen também garantiram os três pontos em casa neste sábado.

Heracles Almelo - Vitesse 2 a 0

O Heracles aproveitou da melhor forma neste sábado a derrota sofrida na sexta-feira pelo vice-líder Almere City diante do FC Dordrecht. Artilheiro da equipe, Jean-Paul N'Djoli abriu o placar aos onze minutos em uma cobrança de escanteio ensaiada e marcou seu 11º gol na liga. Um gol contra do defensor do Vitesse Omar Achouitar ainda antes do intervalo fez o 2 a 0. O Vitesse voltou melhor após o intervalo, mas não conseguiu ameaçar seriamente o gol do Heracles em nenhum momento.

MVV Maastricht - Helmond Sport 2 a 0

O MVV se recuperou após três partidas sem vitória ao bater o Helmond Sport por 2 a 0. Os visitantes ainda resistiram no primeiro tempo em Maastricht, mas Olivier Dumont quebrou o impasse pouco depois da volta do intervalo com seu quinto gol na temporada. Elias Sierra acabou com qualquer incerteza na reta final e, assim, ajudou o MVV a chegar aos 16 pontos.

Roda JC - RKC Waalwijk 2 a 0

O Roda JC também deu sequência à sua boa fase e venceu o RKC Waalwijk por 2 a 0. Bram Marsman completou com força, logo no início, um belo passe cruzado de Jérôme Déom, e depois Cain Seedorf iniciou ele mesmo uma jogada no segundo tempo e acabou marcando de cabeça para definir a partida. Para Seedorf, foi seu primeiro gol desde outubro do ano passado, e o Roda já está invicto desde a segunda rodada.

NAC Breda - FC Eindhoven 4 a 2

O NAC Breda parecia caminhar por muito tempo para uma vitória sem problemas sobre o FC Eindhoven, mas no fim precisou suar para vencer por 4 a 2. Charles-Andreas Brym marcou de cabeça, logo aos quatro minutos, após cobrança de falta de Mohamed Nassoh, e Moussa Soumano ampliou a vantagem após uma hora de jogo, antes de Niek Munsters e Guus Beaumont deixarem o Eindhoven em igualdade. Na reta final, Mohamed Bouchouari recolocou o NAC em vantagem, antes de a equipe da casa definir de vez a partida com o 4 a 2.

FC Emmen - TOP Oss 1 a 0

O FC Emmen precisou de apenas um gol para vencer o TOP Oss. O jovem de 17 anos Chiel Sunder fez sua primeira partida como titular na temporada e retribuiu a confiança cerca de meia hora depois, ao aproveitar o rebote para marcar o 1 a 0. O TOP Oss não conseguiu mais responder, e o Emmen conquistou assim sua quinta vitória na temporada.

FC Volendam - VVV-Venlo 3 a 2

O jogo mais emocionante aconteceu entre FC Volendam e VVV-Venlo. Henk Veerman colocou a equipe da casa em vantagem já aos cinco minutos com seu nono gol na liga, e pouco depois o Volendam voltou a marcar após uma bela jogada da qual Younes Jaber el Meftahi participou. Éanna Clancy recolocou o VVV no jogo com um lindo chute de longa distância, mas Reuven Niemeijer restabeleceu a diferença de dois gols ainda antes do intervalo; Gino Schmidt voltou a deixar tudo emocionante a dez minutos do fim, mas o Volendam sustentou o 3 a 2.











