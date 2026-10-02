Thierry Henry, ex-craque da seleção francesa, saiu em defesa do legado futebolístico de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, afirmando que a recente polêmica em torno da saída do jogador do estágio de sua seleção não pode influenciar a avaliação de sua trajetória excepcional e de tudo o que ele ofereceu ao futebol.

Em declarações ao programa "Rothen s’enflamme", na rádio francesa RMC, o ex-ídolo do Arsenal minimizou a importância da controvérsia levantada em torno da saída repentina de Ronaldo do estágio da seleção portuguesa na Dinamarca.

Henry disse, segundo noticiou o jornal português "A Bola": "Eles têm que resolver os próprios problemas, pois nós temos os nossos na França".

Mas foi categórico ao recusar associar o episódio recente à grandeza do vencedor de cinco Bolas de Ouro, e questionou: "Vamos julgar toda uma carreira com base nisso?". Em seguida respondeu rapidamente: "Impossível. Quando penso em Ronaldo, não vou pensar nisso, jamais na minha vida!".

O ex-craque francês esclareceu que quaisquer críticas que dirigiu a Ronaldo no passado estavam ligadas à análise de partidas ou lances específicos, e não a uma avaliação de toda a sua trajetória, dizendo: "Se fosse sobre a minha mãe ou o meu pai, seria a mesma coisa".

Henry: o que Ronaldo representa para o futebol é algo excepcional

Henry elogiou o que Ronaldo representa para o futebol, afirmando que o seu legado dispensa discussão, e disse: "Se estamos falando da lenda, não há nada a dizer. O que ele representa para o futebol é algo excepcional. Todos nós elogiamos o seu esforço na Copa do Mundo, e sua próxima participação deveria ser a última dele. E se termina dessa maneira".

Henry acrescentou que fala de Ronaldo de uma perspectiva puramente esportiva, apontando que o que mais lhe chama a atenção em sua trajetória é a forma como ele lida com o futebol e sua paixão contínua pela modalidade.

E prosseguiu: "O que gosto de ressaltar no caso de Ronaldo é a sua personalidade, a forma como ele lida com o futebol, sua obsessão pelo jogo e pelos recordes e seu desejo de ser o melhor, além do seu corpo, que ficou em melhor estado do que estava quando ele começou sua carreira. Isso é algo excepcional. Sem essa obsessão, não teríamos conhecido esse jogador. Vivemos momentos excepcionais com ele".

Henry encerrou suas declarações reforçando o respeito que tem pelos craques de primeira linha do futebol mundial, dizendo: "Tenho enorme respeito por Ronaldo, assim como por Messi e por todos os jogadores que se mantiveram no topo".