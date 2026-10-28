Thierry Henry, lenda do futebol francês, elogiou a atuação de Jude Bellingham na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona (2 a 1) no último Clásico, afirmando que o meio-campista inglês fez uma partida excepcional, graças à sua capacidade de manter a posse de bola, superar os adversários e criar soluções nas mais diversas situações de jogo.

Henry disse, através do blog "Betway Insider": "O que ele fez foi uma verdadeira loucura".

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Apesar do brilho de Kylian Mbappé, que marcou dois gols e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, Henry preferiu destacar Bellingham, elogiando sua influência na atuação do Real Madrid e sua capacidade de fazer a diferença para além das estatísticas.

O ex-astro do Barcelona disse: "A forma como ele jogou me lembrou a partida da Inglaterra contra o México. Ele protegia a bola, girava diante dos adversários, provocava faltas e encontrava um passe adequado, ou avançava com a bola sozinho".

Henry também elogiou a atuação coletiva do Real Madrid, considerando que a equipe apresentou pela primeira vez, nesta temporada, o nível que ele esperava dela, especialmente no aspecto defensivo e nas transições ofensivas.

Sobre a equipe merengue, disse: "Foram extremamente difíceis de enfrentar, mantiveram a solidez e foram muito perigosos nos contra-ataques".

Yamal e Mbappé

Para além do resultado do Clásico, Henry abordou o futuro da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, prevendo que Kylian Mbappé e Lamine Yamal conduzirão uma disputa de longo prazo entre os dois rivais, nos moldes da rivalidade que uniu Lionel Messi e Cristiano Ronaldo durante os anos de domínio deles sobre o futebol espanhol.

Henry disse: "Yamal e Kylian conduzirão uma disputa muito longa na La Liga, e talvez também compitam pela conquista da Bola de Ouro".



